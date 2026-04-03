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Guida OpenClaw

OpenClaw non è un chatbot, è un agente interattivo, sempre pronto, reattivo ai nostri ordini e proattivo, in grado di accompagnarci nella vita di ogni giorno. Non serve saper programmare ma solo essere curiosi di scoprire cosa l'Intelligenza Artificiale può fare oggi per noi.

Scopriremo come installarlo, configurarlo e trasformarlo in un dipendente digitale in gamba e estremamente produttivo

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