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Una migration SQL da zero con Claude Code

In questo esempio d'uso dell'AI nello sviluppo di un progetto basato su un'applicazione preesistente in Laravel e PostgreSQL, l'autore ha lasciato che Claude Code scrivesse una migration SQL da zero. Fase per fase, ecco cosa ha capito l'intelligenza artificiale e cosa ha ignorato durante una procedura a complessità crescente. Lo stesso esempio potrebbe essere ripetuto per qualsiasi altro DBMS relazionale.

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