Sinora abbiamo dimostrato che OpenClaw ha tanti aspetti diversi dai tradizionali software per l'Intelligenza Artificiale. In primis, ha un "corpo" ovvero risiede in un sistema di cui possiede tutti i privilegi. Ciò lo rende profondamente diverso da tutti i chatbot che si manifestano come astratte entità Cloud. Ha una capacità di interagire con una grandissima varietà di tool e servizi di terze parti e dispone di svariati canali di comunicazione.

Eppure, uno dei suoi tratti distintivi è la proattività ovvero la capacità di svolgere attività autonomamente, in base alle nostre indicazioni, che vengano attivate in momenti specifici.

Questo fondamentale e originalissimo principio può essere messo in azione in tanti modi e, come vedremo, molto semplicemente. Pertanto, il miglior modo per farsene un'idea è quella di sperimentarlo immediatamente.

Meccanismi alla base della proattività in OpenClaw

La proattività di OpenClaw non si estrinseca nella sua capacità di inventare compiti ma di ricevere indicazioni da noi che chiediamo di svolgere in un dato momento o con una certa regolarità delle operazioni di nostro interesse.

Un aspetto molto interessante è che, trattandosi di un sistema di Intelligenza Artificiale generativa, possiamo richiedere task di questo tipo semplicemente parlando ad OpenClaw in linguaggio naturale.

OpenClaw per temporizzare i suoi interventi dispone di due meccanismi di base:

heartbeat : l'agente si attiva a intervalli regolari, verifica se ci sono task da svolgere e valuta se avvisarne l'utente;

: l'agente si attiva a intervalli regolari, verifica se ci sono task da svolgere e valuta se avvisarne l'utente; cron job: automazioni che si azionano in momenti schedulati in base alla pianificazione che noi gli assegniamo.

Passiamo ad un esempio pratico in cui vedremo come sarà semplice fare in modo che OpenClaw si metta al lavoro per noi, in autonomia, in base a quello che gli abbiamo chiesto.

Notizie al momento giusto

Nella nostra installazione di OpenClaw abbiamo due elementi che fanno tipicamente parte di un comune allestimento base di questo agente:

un canale di comunicazione che nel nostro caso è Telegram e che costituisce generalmente il client principale per dare indicazioni a OpenClaw e ricevere i suoi risultati;

un sistema di ricerca sul web che offre la possibilità ad OpenClaw di uscire dal suo nido e accedere a tutto ciò che il mondo può offrire in tempo reale superando anche quello che il modello AI già sa.

Con tutto ciò, possiamo - senza configurare niente a livello informatico - parlare via channel e dire a OpenClaw cosa desideriamo.

Supponiamo che ci interessi sapere alle 17.20 le ultime tre notizie sui Mondiali di calcio in corso. Apriamo il channel e, semplicemente, diciamolo a OpenClaw inviandogli un messaggio Telegram:

Sono le 16,30 in Italia. Che fuso orario hai? Voglio che alle 17,20 italiana mi invii le tre notizie più recenti sui mondiali di calcio. Spiegami come hai intenzione di procedere

Abbiamo in questo modo formalizzato con un messaggio Telegram cosa ci interessa, quando vogliamo ottenerlo, il suo fuso orario di riferimento e come intende procedere (cosa che per approfondimento non fa mai male).

Ecco la sua risposta:

Sono configurato in UTC, quindi le 17:20 italiane corrispondono alle 15:20 UTC (Italia è UTC+2 in estate). Ecco come intendo procedere: ─── Piano: 1. Creo un cron job tramite openclaw cron che si attiva alle 15:20 UTC di oggi 2. Il job esegue una ricerca Tavily su "mondiali calcio 2026 ultime notizie" 3. I risultati vengono inviati a te su Telegram ─── Domanda prima di procedere: vuoi che lo faccia in modo one-shot (solo oggi alle 17:20) o che si ripeta ogni giorno alla stessa ora? E dimmi — il tuo Telegram è già collegato (lo vedo dal fatto che stiamo chattando qui), quindi posso usare quello come canale di consegna senza problemi. Confermami e lo imposto subito.

Per prima cosa ci rassicura sul suo fuso orario in modo da chiarirci che capirà il nostro ordine traducendolo nel sistema fondamentale UTC.

Dopo ci spiega che attiverà un Cron job di cui si è già detto prima. Notiamo che per rispondere OpenClaw ha fatto un sopralluogo nel suo sistema rendendosi conto che non solo è configurato per le ricerche web ma che ha anche, come motore per questa attività, Tavily.

Il modo in cui prosegue il lavoro da parte sua è farci delle domande per sapere se vogliamo una schedulazione regolare o da eseguire one shot ovvero una volta sola.

OpenClaw a quel punto ci avvisa che il tutto è impostato e che alle 17.20, ora italiana, riceveremo le notizie che ci interessano.

Tutto funziona. All'ora prestabilita, veniamo raggiunti da un messaggio Telegram il cui contenuto consiste in una sorta di bollettino - ben formattato e ricco di emoji - in cui possiamo apprendere che: 1. Messi batte il record di gol ai Mondiali, Mbappé e Haaland brillano

Lunedì è stato il giorno dei campioni: Lionel Messi ha superato Miroslav Klose diventando il marcatore assoluto più prolifico nella storia ...

Nonostante la semplicità dell'esempio ci rendiamo conto di quanto OpenClaw possa essere incaricato di svolgere compiti di ogni livello e con le tempistiche che ci servono in maniera estremamente diretta. Tutto ciò rafforza l'immagine che avevamo di lui ovvero quella di un assistente puntuale, efficace e disponibile seduto alla scrivania, sempre pronto a svolgere le mansioni che gli assegniamo.