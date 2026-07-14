Ora che abbiamo sperimentato la configurazione di Google Workspace in OpenClaw è il momento di vederla al lavoro con dei task che richiederemo all'agente via channel Telegram in linguaggio naturale.

Con Google Drive, Gmail e Calendar attivati possiamo sviluppare delle automazioni interessanti considerando che:

Google Drive permette di immagazzinare file e creare cartelle;

la suite da ufficio di Google (documenti, fogli di calcolo, presentazioni, etc.) è integrata in Drive e permette non solo di produrre contenuti ma anche di esportarli in altri formati come il PDF;

possiamo inviare quello che realizziamo tramite e-mail;

usando la ricerca di contenuti via web possiamo chiedere ad OpenClaw di trovare informazioni con cui redigere documenti;

possiamo integrare in Calendar annotazioni come promemoria di eventi.

Il nostro esperimento coinvolgerà tutti questi elementi insieme e come vedremo sarà funzionante e semplicissimo.

Invio di riassunti da Wikipedia

Chiediamo a OpenClaw un prompt di questo tipo:

"crea un documento Google nel mio Drive che riassuma quello che c'è scritto su Wikipedia su Giulio Cesare. Poi esportalo in un PDF e spediscilo via mail a..."

In questo modo coinvolgiamo tutte le funzionalità citate prima tranne l'approccio a Calendar.

Non c'è schedulazione quindi il funzionamento deve essere immediato. OpenClaw esegue tutto e ce ne indica la procedura che segue step by step. Alla fine, ci riassume tutto dicendo:

Tutto completato! Ecco il riepilogo di quello che ho fatto: 1. 🔍 Ricercato il contenuto su Giulio Cesare via Tavily/Wikipedia 2. 📄 Creato un documento Google Docs nel tuo Drive con il riassunto formattato 3. 📥 Esportato in PDF (73KB) 4. 📧 Inviato via email a .... con il PDF in allegato Puoi vedere il documento direttamente su Drive: https://docs.google.com/document/d/..../edit

L'aspetto interessante è che il risultato è stato ottenuto molto velocemente con successo totale. OpenClaw ci tiene a spiegare i passaggi e se vogliamo ottenere ulteriori dettagli possiamo chiederglielo semplicemente, ad esempio come ha proceduto al recupero delle informazioni.

Il testo della mail è molto stringato:

Ciao! Ti invio il documento riassuntivo su Giulio Cesare, generato da

OpenClaw tramite ricerca su Wikipedia e salvato su Google Drive. In

allegato trovi il PDF.

Il PDF ottenuto è ben formattato e appare così:

Considerato che ci ha fornito il link del documento, leggibile solo per l'account proprietario, abbiamo chiesto con un altro messaggio di condividerlo con un altro account Gmail (quello che normalmente si fa per collaborare in più persone) e la modifica richiesta ha funzionato perfettamente.

Proviamo ora un altro esempio in cui facciamo integrare un po' di schedulazione e Calendar e osserviamo come a parità di nostre indicazioni OpenClaw produca contenuti diversi.

Versione dell'esempio con Calendar e schedulazione

Proviamo questo nuovo prompt per OpenClaw, ancora via messaggio su Telegram:

Fai la stessa cosa con l'imperatore Augusto ma non ora, alle 15 ora italiana e lascia un appunto in Google Calendar in data di oggi, alle 15, con un'etichetta di colore Fenicottero.

Notiamo che trattandosi di un'unica chat non ripetiamo l'intera richiesta ma spieghiamo solo le varianti da apportare.

OpenClaw come primo step ci avvisa di aver creato un

Cron job alle 13:00 UTC (15:00 Italia)

e, successivamente, elenca tutte le altre operazioni che svolgerà che essenzialmente a parte

Step 2 — Evento in Google Calendar con colore Fenicottero: Il Fenicottero (Flamingo) è il colore rosa — corrisponde all'ID 4 (#ff887c). Creo l'evento

sono analoghe a quelle del primo esempio.

Qualcosa che notiamo subito è che la mail inviata (regolarmente alle ore 15 italiane come richiesto) è del tutto diversa infatti il suo contenuto è molto più articolato:

Caro Giuseppe, In allegato trovi un documento PDF con un riassunto dettagliato sull'imperatore Ottaviano Augusto, fondatore dell'Impero Romano, basato sulle informazioni di Wikipedia. Il documento è inoltre disponibile e modificabile direttamente su Google Docs al seguente link: Apri il documento su Google Docs Il riassunto copre: - Dati biografici e origini - Ascesa al potere e Secondo Triumvirato - Il conflitto con Marco Antonio e la Battaglia di Azio - La fondazione del Principato (27 a.C.) - Riforme amministrative, fiscali e urbanistiche - La Pax Augusta - Cultura e propaganda augustea - Vita privata, successione e morte Buona lettura!

Questo ci fa pensare che per usi più professionali sarebbe il caso di completare la richiesta con un prompt molto più dettagliato dove possiamo, ad esempio, passare un formato preimpostato per la comunicazione via e-mail in modo da non lasciare a OpenClaw troppa libertà.

Andiamo a fare la verifica su Google Calendar e riusciamo in effetti a trovare nel giorno della prova, alle ore 15, un promemoria che ci ricorda che abbiamo svolto le operazioni che abbiamo richiesto:

Possiamo ritenerci soddisfatti!

Al termine di questi due esempi, possiamo dire che ciò a cui OpenClaw ci sta abituando è una grande produttività, con mezzi molto semplici. In pratica, potremmo immaginare che una volta installato, configurato e avviato (quindi la parte informatica per così dire) questo agente diventa uno strumento che chiunque potrebbe utilizzare con semplice messaggistica come se dall'altra parte della conversazione ci fosse un vero assistente umano!