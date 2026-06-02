OpenClaw e ricerche in tempo reale sul web

Ricordando che OpenClaw non è un semplice chatbot da interrogare ma un vero e proprio assistente a cui assegnare task, parliamo di quello che può essere uno dei compiti più utili da fargli svolgere: ricerche in tempo reale attraverso servizi web specializzati.

Ricerche ed Intelligenza Artificiale

Quello delle ricerche è uno dei temi che maggiormente hanno coinvolto le nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale. Questo è un tipo di attività particolarmente interessante per gli utenti perché, innanzitutto, non riguardando l'uso dei propri dati ma il recupero di informazioni libera spesso dalle paure di divulgazione di informazioni sensibili. Inoltre, permette di far risparmiare molto tempo in quanto non consiste solo nella ricerca di documenti o contenuti sull'argomento ma anche nella loro sintesi, nella selezione degli aspetti principali con l'approfondimento dei più rilevanti e l'eliminazione dei meno significativi.

Inoltre, molto spesso una parte rilevante nelle attività di ricerca è rappresentata dalla verifica delle informazioni e dal controllo di quelle che potrebbero presentare discordanze tra i concetti trovati. Su questo lavoro l'AI generativa si è dimostrata sin da subito particolarmente comoda non solo per la capacità di questi tool di rinvenire informazioni ma soprattutto per la possibilità di procedere alla generazione di appositi report e sintesi in merito. Automaticamente ma con una creatività "da essere umano".

Uno dei problemi principali però è da sempre stato il livello di aggiornamento degli LLM e per questo il ruolo degli agenti, con la possibilità di attivare tool tra cui quelli di interrogazione del web e di banche dati in tempo reale, ha acquistato una fetta sempre maggiore di mercato.

OpenClaw può occuparsi benissimo di tutto questo ma, come si può immaginare, va dotato dei giusti collegamenti.

Eseguire ricerche con OpenClaw

Come tutte le attività con OpenClaw, il punto di partenza privilegiato consiste nel dialogo con OpenClaw stesso per lasciarci guidare alla configurazione necessaria.

Se prendiamo un'installazione OpenClaw nuda e cruda chiedendogli in chat o via channel di fornire le ultime notizie ad una certa data (tipo quella odierna) risponderà che non può andare oltre la data di cutoff in cui è stato addestrato il modello a sua disposizione. Però fornisce alternative come la configurazione di plugin o la costruzione di skill in grado di eseguire ricerche personalizzate.

Alcune comode opzioni consistono nell'integrazione di sistemi come Brave e Tavily, particolarmente adatti all'espansione di chatbot e agenti. Nel nostro caso abbiamo provato Tavily.

Tavily integrato in OpenClaw

Prima di tutto, ci serve una chiave per accedere alle API remote di Tavily e questo succederà con ogni servizio che vorremo integrare.

Un primo passo sarà parlare con OpenClaw fornendogli la chiave per accedere al servizio. Esso ci fornirà indicazioni su eventuali passaggi da eseguire manualmente via terminale o via UI per completare l'installazione. Si faccia caso che in alcune modalità di provisioning di OpenClaw (ad esempio, tramite VPS) potrebbe essere necessario eseguire comandi per far "uscire" l'esecuzione da eventuali container Docker in cui il sistema sta girando. OpenClaw ce li indicherà dettagliatamente permettendoci di copiarli comodamente dalla chat ma in generale si tratterà di modificare l'abilitazione della sandbox:

openclaw config set agents.defaults.sandbox.mode off

e riavviare il gateway:

openclaw gateway restart

Anche in questi casi, OpenClaw saprà guidarci.

Questa occasione è anche utile per prendere confidenza con le skill di OpenClaw che possono abilitare funzionalità esterne. Per esempio, ne esiste una installabile tramite ClawHub relativa proprio a questo servizio di ricerche web:

Sono disponibili nella sezione Skills del menu laterale della Dashboard di OpenClaw. Fatto ciò potremo chiedere, per prova, ultime notizie specificando una data molto recente e, se non manca alcuna configurazione, OpenClaw risponderà sfruttando Tavily.

Si consideri che in base alla propria architettura di installazione OpenClaw potrebbe richiedere qualche comando o interazione leggermente diversi ma via chat saprà aiutarci puntualmente.

Come prova, ci siamo collegati al nostro bot Telegram e abbiamo inviato il messaggio "Fornisci le ultime notizie sportive da tutto il mondo" e abbiamo ottenuto alcune notizie selezionate ognuna con un link diretto all'articolo:

L'apertura dei singoli link ci ha confermato che le notizie risalgono a tempi recenti e ben successivi alla definizione del modello.

Perchè è stata un'esperienza utile?

Come commento finale, possiamo esprimere l'idea che iniziare ad affrontare queste problematiche con OpenClaw è utile, in primis, come immaginabile, perché senza integrazioni OpenClaw resta una bella architettura senza reali potenzialità oltre a quelle del modello. Inoltre, ci avvicina al mondo della sua configurazione, ci fa scoprire praticamente comandi testuali e della Dashboard che ci permetteranno poi di poter espandere la piattaforma a piacimento.

Molto interessante è notare come, via chat, OpenClaw sia sempre in grado di supportarci in maniera interattiva, magari provando più volte in base alla nostra installazione ma sempre con un dialogo dinamico.