OpenClaw e proattività: heartbeat vs cron job

In questa guida, ci siamo concentrati molto sulla proattività di OpenClaw ossia la sua capacità di agire in maniera autonoma in base alle nostre indicazioni. Parliamo di una possibilità molto interessante in quanto, nella tipica dialettica che si instaura tra applicazioni (con o senza AI) e esseri umani, l'iniziativa sta generalmente all'utente che emette la richiesta e la macchina risponde.

Avere un meccanismo automatico (e autonomo) che si ricorda (o ci ricorda) di fare qualcosa o che sia successo qualcosa è un fatto particolarmente originale nel mondo dell'Informatica.

Abbiamo visto che esistono due meccanismi di fondo su cui OpenClaw basa questa sua capacità e abbiamo approfondito particolarmente i cron job. Ora è il momento di comprendere gli heartbeat ma soprattutto (cosa molto importante) la differenza che si cela tra i due.

Differenza tra heartbeat e cron job in OpenClaw

Prima di passare a esempi pratici facciamo un recap e confronto approfondito tra heartbeat e cron job in una modalità che potremmo definire un po' schematica ma efficace.

Il cron job ha le seguenti caratteristiche:

timing : esatto. E' il vero punto di forza del cron job che deve essere in grado di scattare all'istante preciso che intendiamo noi. Se perde la tempistica non ha più senso di esistere o di essere definito;

: esatto. E' il vero punto di forza del cron job che deve essere in grado di scattare all'istante preciso che intendiamo noi. Se perde la tempistica non ha più senso di esistere o di essere definito; Contesto : nessuno. Si tratta di task totalmente indipendenti e isolati. Non esiste alcun punto di contatto con la sessione di lavoro dell'utente;

: nessuno. Si tratta di task totalmente indipendenti e isolati. Non esiste alcun punto di contatto con la sessione di lavoro dell'utente; Memoria : nessun accesso a informazioni memorizzate. Una caratteristica dipendente dall'approccio al contesto del punto precedente. Anche questo riguarda la natura isolata che contraddistingue i task schedulati da cron job;

: nessun accesso a informazioni memorizzate. Una caratteristica dipendente dall'approccio al contesto del punto precedente. Anche questo riguarda la natura isolata che contraddistingue i task schedulati da cron job; Configurazione: tramite comandi che, da CLI (Command Line Interface), sono gestibili con openclaw cron .

L'heartbeat invece si distingue dal cron job per:

timing : flessibile. Basato su dei risvegli periodici, che di default sono fissati ogni 30 minuti, in cui il sistema si desta e verifica quali attività da eseguire "ogni tanto" ha programmate. Da lì, decide se e quando applicare un comportamento proattivo intraprendendo delle azioni;

: flessibile. Basato su dei risvegli periodici, che di default sono fissati ogni 30 minuti, in cui il sistema si desta e verifica quali attività da eseguire "ogni tanto" ha programmate. Da lì, decide se e quando applicare un comportamento proattivo intraprendendo delle azioni; Contesto : la sessione principale. Si tratta del nostro dialogo continuo con OpenClaw mediante channel Telegram o quello che si preferisce. Quindi l'azione che scatta in un heartbeat è perfettamente calata in tutto il discorso che abbiamo condotto fino ad ora con OpenClaw;

: la sessione principale. Si tratta del nostro dialogo continuo con OpenClaw mediante channel Telegram o quello che si preferisce. Quindi l'azione che scatta in un heartbeat è perfettamente calata in tutto il discorso che abbiamo condotto fino ad ora con OpenClaw; Memoria : la utilizza, ovviamente, proprio perché gli serve per accedere a tutto il contesto della sessione principale con cui collaboriamo con OpenClaw;

: la utilizza, ovviamente, proprio perché gli serve per accedere a tutto il contesto della sessione principale con cui collaboriamo con OpenClaw; Configurazione: implementazione del file HEARTBEAT.md.

Un heartbeat ci conosce benissimo

Quindi come possiamo riassumere tutto questo in poche parole?

un cron job è una sorta di robot, precisissimo in esecuzione, che svolge attività programmate con tutte le potenzialità di OpenClaw ma che, in pratica, non sa niente di noi;

è una sorta di robot, precisissimo in esecuzione, che svolge attività programmate con tutte le potenzialità di OpenClaw ma che, in pratica, non sa niente di noi; un heartbeat è una sorta di assistente, dall'applicazione flessibile, che si sveglia ogni tanto ma che una volta attivato sa tutto di noi, ci conosce benissimo, per questo quando gli facciamo svolgere azioni le cala perfettamente nel nostro flusso di lavoro.

Dopo questa disamina delle caratteristiche principali, è arrivato il momento di fare qualche esempio soprattutto in senso comparativo scegliendo un task e vedendo se è meglio attivarlo con un cron job o un heartbeat. Chi giudicherà qual è la tipologia più adatta?

Ovviamente, il massimo esperto di OpenClaw ovvero OpenClaw stesso! Nella prossima parte di questa trattazione lanceremo dei task e chiederemo a lui stesso che scelta ha fatto e perché!