Cosa sono gli incrementi (o boost) di Designer?

Come hai sicuramente notato, una volta fatto il login nella home page del tuo profilo puoi iniziare a creare immagini con Designer. Però prima di lanciarti nel mondo dell'intelligenza artificiale di questo tool devi approfondire il tema degli incrementi. Vale a dire uno strumento fondamentale per velocizzare il tuo lavoro di generazione del visual.

Creator Image di Designer è uno strumento gratuito per creare immagini con l'intelligenza artificiale. Non ci sono modi per ottenere delle funzioni extra ma gli incrementi sono l'unico parametro che fa la differenza. Vuoi conoscere il meccanismo che si nasconde dietro a questa funzione e avere delle informazioni in più per aumentare il punteggio?

Cosa sono gli incrementi di Designer

È un sistema di punti che si accumulano nel tempo e che consentono di velocizzare il meccanismo. Possiamo considerare questi elementi come dei gettoni di potenziamento del circuito creativo: di base la realizzazione di un visual con l'AI può richiedere anche alcuni minuti ma con gli incrementi di Designer il processo si riduce a 15 secondi circa.

Questo se si utilizza il credito. Quando inizi la tua avventura hai a disposizione diversi incrementi che aumentano di qualche decina di mese in mese, automaticamente.

Il simbolo del fulmine nella barra del browser.

Domanda: come faccio a monitorare il numero di incrementi di Designer disponibili? Il quantitativo è indicato nello spazio di digitazione del prompt, vicino al simbolo del fulmine. Lo puoi notare anche nella barra laterale che si trova nell'assistente AI del browser Edge.

Come aumentare gli incrementi?

Con l'iscrizione hai diritto a 25 boost. Poi ci sono 15 gettoni o token da riscattare ogni settimana ma non puoi superare la quota. Ad esempio? Come funziona questo meccanismo?

Se hai solo 7 incrementi con la scadenza settimanale puoi arrivare a 15 e non sommare questo numero a quello dei boosted generation. Quando si esauriscono i crediti è possibile riscattare nuove risorse con il sistema di Microsoft Reward. Alternativa: Acquistare Copilot Pro e avere accesso alla realizzazione veloce delle immagini senza limiti.

Come cambia la generazione veloce?

Con questa funzione puoi avere un'immagine generata con l'AI in tempi rapidi, che vanno dai 15 ai 30 secondi. Se non c'è la possibilità di contare sui token relativi alla boosted generation di Designer le attese si allungano fino a diversi minuti.

Chiaramente molto dipende anche da altri fattori ma è chiaro che se vuoi lavorare in modo semplice e snello su questa piattaforma non puoi rinunciare agli incrementi di Designer.

Cos'è il sistema Microsoft Reward

Ho finito gli incrementi di Designer: come possono ottenere nuovo credito senza aspettare il refill settimanale? Attraverso il sistema di Microsoft Reward, il meccanismo che ti premia nel momento in cui utilizzi il motore di ricerca Microsoft.

Puoi scoprire i punti nella dashboard di Designer, in alto a destra c'è un'icona con un numero: quello è il quantitativo di incrementi che puoi ottenere. Per riscattare il premio clicca su quel simbolo e clicca sul relativo link. Come aumentare il punteggio?

La dashboard per Microsoft Reward.

Oltre a effettuare ricerche, nella dashboard puoi trovare una serie di attività che ti consentono di guadagnare punti e avere sempre nuove opportunità di realizzare immagini in poco tempo. Come puoi immaginare, avere dei punti extra può essere la soluzione giusta.