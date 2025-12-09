Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
learn
About

Claude AI: sviluppare applicazioni pratiche

In questa guida esploreremo le principali funzionalità di Claude attraverso progetti pratici. Analizzeremo immagini con Vision, estrarremo dati strutturati da PDF, e impareremo a gestire repository documentali tramite le Files API. Integreremo fonti esterne sfruttando i Search Results come knowledge base e porteremo l'analisi direttamente nei fogli di lavoro con il Google Sheets add-on. Infine, combineremo Files API e Search Results per costruire sistemi di Q&A avanzati.

Se vuoi aggiornamenti su AI inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

In questa guida esploreremo le principali funzionalità di Claude attraverso progetti pratici. Analizzeremo immagini con Vision, estrarremo dati strutturati da PDF, e impareremo a gestire repository documentali tramite le Files API. Integreremo fonti esterne sfruttando i Search Results come knowledge base e porteremo l'analisi direttamente nei fogli di lavoro con il Google Sheets add-on. Infine, combineremo Files API e Search Results per costruire sistemi di Q&A avanzati.

Se vuoi aggiornamenti su AI inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

A cura di:

Link copiato negli appunti
Leggi la prima lezione

Ti consigliamo anche

AI

Vercel, guida alla piattaforma per il deploy front-end
AI

Creare applicazioni basate sull'AI
AI

Vibe coding con Firebase Studio
AI

Replit: creare applicazioni e siti web con l'AI