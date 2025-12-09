Claude AI: sviluppare applicazioni pratiche

In questa guida esploreremo le principali funzionalità di Claude attraverso progetti pratici. Analizzeremo immagini con Vision, estrarremo dati strutturati da PDF, e impareremo a gestire repository documentali tramite le Files API. Integreremo fonti esterne sfruttando i Search Results come knowledge base e porteremo l'analisi direttamente nei fogli di lavoro con il Google Sheets add-on. Infine, combineremo Files API e Search Results per costruire sistemi di Q&A avanzati.

