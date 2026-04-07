Pro e contro per chi usa Designer di Microsoft

Ci sono alcuni vantaggi per chi usa questa piattaforma ma anche gli svantaggi di Designer che devono essere messi in evidenza. Almeno se si vuole raggiungere un uso consapevole.

Non si sfugge a questa legge: anche per Midjourney o Stable Diffusion è così, ci sono dei punti di forza e altri di debolezza. Ogni tool per generare immagini con l'intelligenza artificiale può essere definito intorno a quelle che sono delle caratteristiche fondamentali che rendono una determinata utility adeguata a un determinato tipo di pubblico. Ma non a un altro.

Vuoi scoprire quali sono vantaggi e svantaggi di Designer per capire se fa al caso tuo? Continua a leggere per approfondire l'argomento e valutare l'uso di questo tool.

Vantaggi di Designer di Microsoft

Il primo punto da mettere in evidenza rispetto a questo strumento: puoi ottenere la qualità di un'immagine creata con DALL•E in modo completamente gratuito, senza dover acquistare crediti o altro. L'unico vincolo è quello dei punti relativi agli incrementi per velocizzare l'opera. Ma ottenerli è semplice. A meno che tu non abbia bisogno di un uso intensivo del tool.

Un altro vantaggio non da poco di Microsoft Designer è l'integrazione con una serie di tool che permettono di sfruttare l'intelligenza artificiale nel mondo della grafica.

I tool per gli utenti di Designer Microsoft.

Ad esempio, basta andare su designer.microsoft.com per scoprire tutte le utility per semplificare il lavoro. In primo luogo hai una struttura che ti consente di realizzare grafiche per i social media partendo da basi già pronte. Alle quali, ovviamente, puoi aggiungere il visual generato grazie all'intelligenza artificiale. Puoi fare tutto questo per diversi servizi:

Facebook.

Instagram.

LinkedIn.

Pinterest.

Non è finita. Sempre grazie all'intelligenza artificiale puoi rimuovere il background delle immagini e c'è una funzione specifica che ti consente di realizzare interi brand kit aziendali. Di sicuro abbiamo vantaggi e svantaggi di Designer ma sembra quasi che i primi siano particolarmente interessanti. I contro, però, non mancano mai. Quali sono?

Svantaggi di questo tool per l'AI

Di sicuro non è lo strumento specifico per realizzare progetti professionali rivolti alla grafica. Altri tool come Leonardo AI e Stable Diffusion consentono di intervenire con delle dashboard professionali sulla qualità dell'output. Ipotizzando un'integrazione importante e strutturata con processi di design avanzato. Magari anche nel campo dell'advertising.

Con Designer Image Creator di Microsoft tutto sembra un po' rilegato a un uso momentaneo: creo una bella immagine, la faccio vedere agli amici e finisce così. Il fatto che ci sia un editor per realizzare dei template già pronti può sembrare un punto di forza, ma in questo caso la presenza di strumenti avanzati può essere un lato debole. Motivo?

L'editor per creare immagini destinate ai social.

Semplice, credi di poter fare tutto da Microsoft Designer ma in realtà mancano i requisiti. Ad esempio, per il creatore di grafiche social può essere una buona cosa utilizzare l'AI di Microsoft Designer ma in realtà i template sono pochi se consideriamo l'immane quantità di opzioni che hai a disposizione con Canva. Che a sua volte ha l'AI integrata.

In sintesi, di sicuro Image Creator di Designer è una soluzione perfetta per creare immagini con l'AI. Ma se hai bisogno di tool specifici puoi ottenere qualcosa di più su altre piattaforme dedicate a servizi specifici.