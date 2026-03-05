Cos'è e come funziona Designer di Microsoft

Capire cos'è Designer Image Generator è il primo passo per sfruttare questo strumento nel miglior modo possibile. Ovvero per generare delle immagini utilizzando le potenzialità di DALL•E. Il punto di partenza è chiaro: oggi strumenti come MidJourney e Stable Diffusion, ti permettono appunto di realizzare immagini con l'AI digitando un prompt. Ovvero un comando testuale.

E siamo alla ricerca di nuove soluzioni per semplificare e ottimizzare il risultato. Il generatore di immagini di Microsoft lavora in questa direzione: ti permette di ottenere degli ottimi risultati con una semplicità unica. Partendo da questi presupposti, ora conosciamo meglio questo tool.

Cos'è Designer di Microsoft, una definizione

È un tool per generare immagini con l'intelligenza artificiale. È gratuito e integrato con il motore di ricerca alternativo a Google. Questo tool nasce ufficialmente nel 2024, quando sul blog ufficiale della Microsoft si presenta l'evoluzione degli strumenti legati all'AI: Image Creator è diventato Designer mentre Bing Chat si trasforma in Copilot.

L'integrazione tra queste utility è completa e ciò ti aiuta a ottimizzare il lavoro, anche perché Designer sfrutta la potenza di DALL•E. Ovvero un text-to-image model studiato da OpenAI che ti consente di migliorare la qualità complessiva del visual e i dettagli delle immagini, con una maggiore precisione per mani, volti e testo nelle immagini.

Come si accede a questo tool?

Per iniziare a capire cos'è Designer di Microsoft, lo strumento ufficiale per realizzare immagini con l'intelligenza artificiale, devi avere un account personale. Puoi iniziare semplicemente così: vai nella home page del servizio e digita un prompt.

Automaticamente verrai reindirizzato alla pagina Web di login dove puoi accedere o creare un profilo personale per iniziare a utilizzare da subito questo potente strumento.

Gestisci Designer usato con Edge.

Non dimenticare che puoi usare Designer di Microsoft in un altro modo: utilizzando il browser ufficiale. Vale a dire Edge. Una volta creato il profilo personale, puoi sfruttare la barra laterale di questo software che ti permette di accedere alle virtù tecniche di Dall•E.

A proposito, sai quali sono le sue potenzialità? Puoi scoprirlo digitando i tuoi prompt migliori. E se cerchi ancora un altro modo per utilizzare Designer di Microsoft puoi gestire il tuo pannello di controllo centrale. Qui hai tutti gli strumenti dell'intelligenza artificiale a tua completa disposizione.

I vantaggi di chi sfrutta DALL•E

Cos'è Designer? In primo luogo è la soluzione ideale per utilizzare gratis DALL•E. Vale a dire una delle piattaforme migliori per generare immagini di qualità con l'AI.

Uno dei punti di forza di questo modello? La capacità di riprodurre in modo fedele le esigenze espresse dal prompt. Nello specifico, Designer Image Generator ti consente di creare immagini più accattivanti dal punto di vista visivo, nitide e curate nei dettagli. Ad esempio?

Uno dei problemi tipici delle versioni precedenti - e anche di altri tool per la creazione di visual con l'AI, è quello della precisione di volti, mani, dita e testo. Il tutto supportato da un robusto controllo rispetto a quelle che potrebbero essere immagini che violano le linee guida.

Prova Designer dalla chat.

Linee guida che ricordano un punto essenziale: le immagini generate dall'intelligenza artificiale create sono caratterizzate da una filigrana digitale che aderisce alla specifica C2PA. Questo passaggio permette di includere l'ora e la data di creazione originale e conferma la provenienza del visual come generata dall'intelligenza artificiale.

Designer di Microsoft è gratis?

Ecco cos'è Designer Image Creator: uno strumento potente ma gratuito, non ci sono liste di attesa da rispettare per l'iscrizione. L'unico vincolo è la creazione di un account personale o aziendale/professionale su Microsoft. C'è solo il sistema degli incrementi, limitati per ogni utente, che ti permette di velocizzare la creazione delle immagini.