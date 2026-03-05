Microsoft Designer: generare immagini con l'AI

Tra i diversi strumenti a disposizione di chi vuole creare immagini e grafiche con l'AI c'è anche un tool direttamente collegato al motore di ricerca della Microsoft. Sto parlando di Designer - Image Creator. E ti assicuro che non ha nulla da invidiare a Midjourney o a Stable Diffusion. Certo, non è così definito in termini di settaggio e probabilmente i professionisti dell'intelligenza artificiale nel settore design hanno altri strumenti a disposizione. Come, ad esempio, Leonardo AI.

Però non ci dimentichiamo che Designer Image Creator è spinto da un cuore potente: DALL•E 3. Vale a dire, usando le parole che troviamo sullo stesso sito web del progetto: "a leap forward in our ability to generate images that exactly adhere to the text you provide". Quindi, è perfetto se cerchi una soluzione capace di generare immagini che aderiscono esattamente al testo fornito. Ed è anche piuttosto semplice da usare. Vuoi approfondire? Continua a leggere.