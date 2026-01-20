Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Windsurf: programmare con l'AI e il coding agent Cascade

In questa guida esploreremo insieme Windsurf iniziando dalle basi per comprendere a fondo come funziona e quali vantaggi concreti può offrirci nello sviluppo e nella gestione dei progetti. Approfondiremo la sua architettura e i meccanismi interni che ne regolano il funzionamento, vedremo come eseguire i deploy delle applicazioni in modo semplice ed efficace e come sfruttare le funzionalità di ricerca su web e documenti per avere sempre a disposizione le informazioni giuste al momento giusto.

Scopriremo inoltre come utilizzare memorie e regole per mantenere coerenza e continuità nel lavoro, e impareremo a costruire workflow automatizzati che ci permetteranno di velocizzare e ottimizzare le attività più ripetitive. Infine, ci addentreremo nel Model Context Protocol (MCP) per capire come il modello gestisce il contesto e come possiamo personalizzarlo per adattarlo alle nostre esigenze.

