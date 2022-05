Le notifiche in Android

Gli utenti Android sono abituati a ricevere notifiche. Si manifestano con una piccola icona che appare nella cosiddetta “Notification Area” e se ne può consultare il contenuto aprendo il “Notification drawer”, una zona “a scomparsa” sul display. Oltre alla semplicità comunicativa che le contraddistingue e alla familiarità dell'utente con questo meccanismo, vale la pena trattarle in un corso di questo tipo perché offrono un esempio di segnalazione che esula dall'interfaccia dell'applicazione.

Se si osserva la figura (dalla documentazione ufficiale Android) si possono riconoscere i vari elementi che costituiscono una comune notifica. Facciamoci guidare dai numeri indicati:

icona piccola (small icon) che di norma appare anche nella barra del display. Viene impostata con il metodo setSmallIcon ; nome dell'app, impostata dal sistema; ora della notifica impostata di default dal sistema ma modificabile dal programmatore con il metodo setWhen .

Eventualmente, può essere rimossa passando l'argomento false al metodo setShowWhen ; icona grande (large icon), elemento opzionale; titolo della notifica (content title), anch'esso opzionale impostabile con setContentTitle ; contenuto della notifica, il testo (opzionale), da impostare con setContentText .

La prima notifica

Visto che le notifiche appaiono in zone del display non gestite dall'applicazione, dovremo interagire con il sistema mediante un apposito servizio: il NotificationManager. Ne recuperiamo un riferimento:

NotificationManager notificationManager = getSystemService(NotificationManager.class);

A partire dalla versione 8 di Android (API di livello 26), è obbligatorio associare una notifica ad un Channel. Ogni Channel è identificato da

un ID di tipo stringa ed ha associato un profilo audio/visuale da usare per essa. Il seguente codice mostra come attivare una notifica

con tanto di channel:

String CHANNEL_ID="my_channel_id"; String channel_name="channel_name"; String channel_description="channel_description"; if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= android.os.Build.VERSION_CODES.O) { NotificationChannel channel = new NotificationChannel(CHANNEL_ID, channel_name, NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT); channel.setDescription(channel_description); notificationManager.createNotificationChannel(channel); } NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID) .setSmallIcon(android.R.drawable.star_on) .setContentTitle("Nuova notifica!!") .setContentText("Sappi che è successo questo nel tuo sistema: ...") .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT); notificationManager.notify(0, builder.build());

In questo modo, abbiamo creato un Channel e definito la notifica con un Builder per poi

attivarla mediante il NotificationManager ottenendo quanto si vede in figura:

Collegare un'azione alla notifica

Far apparire notifiche non soddisfa le necessità dell'utente però. Egli è abituato a cliccarvi sopra per ottenere una reazione da parte dell'applicazione. Noi, proseguendo l'esempio, faremo in modo che il click sulla notifica provochi l'apertura di un'altra Activity denominata MessageActivity .

La preparazione dell'Activity non verrà ripetuta in questa sede considerato lo spazio dedicatole nei capitoli precedenti. Ricordiamo comunque che si dovranno seguire due step fondamentali: creare la classe MessageActivity estendendo Activity oltre all'eventuale layout ed inserire un nodo di configurazione del nuovo componente nell'AndroidManifest.xml.

L'apertura dell'Activity avverrà mediante Intent ma non sarà attivata subito con il metodo startActivity bensì sarà predisposta per “usi futuri” mediante la classe PendingIntent . Si tratta di una classe che, per così dire, conserva l'Intent e la descrizione dell'azione che esso porta con sé per poterlo attivare successivamente. Ciò che faremo sarà:

predisporre un normale Intent per l'apertura della MessageActivity ;

per l'apertura della ; creazione del PendingIntent sfruttando l' Intent del punto precedente;

sfruttando l' del punto precedente; assegnazione del PendingIntent alla notifica mediante il metodo setContentIntent del NotificationCompat.Builder .

Di seguito le modifiche da apportare al codice precedente:

Intent i=new Intent(this,MessageActivity.class); PendingIntent pi=PendingIntent.getActivity(this, 0, i, 0); ... ... NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID) ... ... .setAutoCancel(true) .setContentIntent(pi); notificationManager.notify(0, builder.build());

Ora, dopo l'apertura del “Notification drawer”, si potrà cliccare sulla notifica e ciò comporterà l'esecuzione dell'azione contenuta nel PendingIntent con conseguente avvio della MessageActivity . La notifica scomparirà dalla barra dell'applicazione non appena selezionata, merito dell'invocazione al metodo setAutoCancel ().

Notifiche con avviso sonoro

Le notifiche che appaiono sui dispositivi spesso attirano la nostra attenzione con segnalazioni sonore. Con l'applicazione del profilo indotta dal Channel, la notifica acquisisce una sonorità che può essere in generale manipolata. Per farlo dobbiamo recuperare l'Uri del suono che ci interessa:

Uri sound = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION);

e collegarlo alla notifica in costruzione:

NotificationCompat.Builder n = new NotificationCompat.Builder(this) . . . .setSound(sound);

A questo punto il suono della modifica sarà stato ulteriormente personalizzato.