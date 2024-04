WooCommerce e fattura elettronica: i migliori plugin

Possiamo dirlo senza paura di essere smentiti: avere una lista dei plugin per la fattura elettronica su WooCommerce è di fondamentale importanza. Perché è importante sapere che dalla tua parte c'è un sistema in grado di mettere ordine in un equilibrio così instabile come quello della gestione fiscale. Non puoi perdere di vista questo aspetto nella vendita online.

WooCommerce ti offre una base concreta: puoi creare un e-commerce con WordPress e si tratta di una soluzione che funziona bene in diversi ambiti. Ma spesso c'è bisogno di una personalizzazione profonda, non solo nell'aspetto estetico e nel design ma anche nelle funzionalità dedicate.

Come per esempio la fatturazione. In che modo puoi ottenere il miglior risultato possibile? Prendendo spunto da questi plugin fondamentali per il tuo e-commerce creato con WordPress.

PDF Invoices & Packing Slips for WooCommerce

Un punto di partenza essenziale per chi gestisce un negozio online. Questa estensione per siti Web creati con WordPress e WooCommerce aggiunge automaticamente fattura in PDF o UBL alle e-mail di conferma dell'ordine. Puoi usare un modello di base, che hai la possibilità di modificare in base alle tue esigenze, o ne crei di nuovi. Altra attività essenziale?

Dettaglio del backend per gestire le fatture.

Funzione bulk (di massa) per generare più fatture e documenti di trasporto che l'amministratore degli ordini può scaricare o stampare. La versione a pagamento ha delle funzionalità extra molto interessanti, come la possibilità di gestire altri tipi di documenti fondamentali per l'e-commerce come fatture proforma e note di credito per rimborsi.

WooCommerce Invoices, Delivery Notes, Shipping Labels

Un add-on generoso e ricco di opzioni per la gestione dettagliata delle fatture con il tuo shopping online. Il problema è questo: WordPress, di default, non ti permette di stampare nessun documento dalla pagina degli ordini. Se cerchi un plugin WooCommerce per migliorare la tua fatturazione elettronica sei nel posto giusto. Come ti aiuta questa estensione?

Puoi creare documenti fiscali, distinte di trasporto, note di consegna, etichette di spedizione dalla pagina degli ordini. E con la versione premium aggiungi altre funzioni interessanti, come l'inserimento di un QR code nella fattura per leggere con una singola scansione il numero dell'ordine o altre informazioni da personalizzare in base alle diverse esigenze.

Gestione delle fatture con WooCommerce Invoices, Delivery Notes, Shipping Labels

Anche in questo caso puoi contare su una serie di opzioni standard che ti consentono di ottimizzare ogni passaggio per la gestione delle fatture su WooCommerce. Ad esempio, puoi personalizzare la fattura aggiungendo il logo aziendale, il nome della tua attività e qualsiasi dato che ti consente di migliorare la comunicazione del tuo progetto online.

Inoltre, hai la possibilità di creare una tua etichetta di spedizione aggiungendo codici a barre, numeri di tracciabilità e altro ancora per rendere la documentazione più completa possibile.

Un motivo in più per scegliere questo plugin? La stampa in blocco dei documenti elencati e l'invio fattura PDF tramite e-mail ti semplificano di molto la gestione quotidiana dell'e-commerce.

YITH WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

In alcuni casi, questa è realmente la soluzione migliore per risolvere i problemi di chi vuole generare e gestire le proprie fatture in automatico. Inoltre, con questo plugin si possono creare facilmente i documenti di trasporto. Tutto questo con un obiettivo ben preciso: velocizzare il processo di creazione dei documenti di fatturazione e spedizione della merce.

Gestione fatture con YITH WooCommerce PDF Invoices.

Qualche dettaglio in più per approfondire? Hai massima libertà per personalizzare la fattura che vuoi inviare al cliente, scegliendo tra diversi template già pronti. Puoi decidere quali campi mostrare, come e quando inviare il documento; lo stesso vale per altri documenti come nota di credito, fattura proforma e ciò che riguarda il trasporto dei prodotti acquistati. E c'è la possibilità di fare backup dei documenti su Google Drive o Dropbox.