WordPress e personalizzazione: tutti i passaggi

All'interno di questa guida abbiamo imparato a costruire un sito Internet partendo da zero grazie al CMS WordPress. Lo sviluppo di un sito Web personalizzato con WordPress rappresenta un viaggio entusiasmante nel mondo del web design e della creazione di contenuti digitali. Nella nostra esplorazione dettagliata, abbiamo attraversato le fondamenta della piattaforma. Un sistema di gestione dei contenuti open source, noto per la sua versatilità e facilità d'uso.

WordPress è diventato una delle piattaforme più popolari per la creazione di siti Web grazie alla sua vasta comunità di sviluppatori e alla sua capacità di adattarsi a una grande varietà di progetti. La sua struttura modulare permette di sfruttare temi e plugin per personalizzare l'aspetto e le funzionalità del proprio progetto online.

Personalizzazione dei temi di WordPress

La personalizzazione di un sito WordPress inizia spesso con la scelta di un tema. I temi predefiniti offrono un'opzione rapida per chi desidera un sito funzionante senza competenze avanzate di sviluppo. La creazione di un tema personalizzato fornisce invece un controllo totale sul layout e sulla struttura.

L'utilizzo di temi predefiniti può essere vantaggioso per chi vuole risparmiare tempo. Se invece si cerca originalità e un design unico, la creazione di un tema custom è la chiave. Questo processo coinvolge la modifica dettagliata del layout, la scelta dei colori e dei caratteri tipografici. Così come l'integrazione di elementi visuali che rispecchiano l'identità del sito.

Parallelamente, i plugin giocano un ruolo cruciale nell'estendere le funzionalità di WordPress, questi strumenti aggiuntivi consentono infatti di integrare form di contatto, slider di immagini, strumenti per l'e-commerce, per l'ottimizzazione SEO e molto altro.

La creazione di un tema WordPress personalizzato offre una flessibilità senza pari. La capacità di modificare ogni aspetto del design e di organizzare i contenuti secondo le proprie necessità fornisce un controllo totale sulla UX.

Abbiamo quindi iniziato la fase di costruzione di un tema personalizzato definendo i file essenziali. style.css è stato configurato con le informazioni di base del tema, seguito da functions.php , cuore pulsante del tema che gestisce funzionalità e stili personalizzati. index.php è stato introdotto per richiamare i contenuti della Home, collegando la struttura HTML e il layout del tema. Abbiamo quindi installato e configurato il nuovo tema all'interno di WordPress.

Personalizzazione delle pagine e del menu di navigazione

Siamo poi passati allo sviluppo delle pagine che compongono il sito. Abbiamo quindi visto come sviluppare la Home Page personalizzata con WordPress dopo la costruzione e l'attivazione del nuovo tema. Successivamente ci siamo concentrati sulla customizzazione definendo l'area superiore (header) e quella inferiore (footer) all'interno dei file header.php e footer.php . Integrando anche il relativo stile CSS nel file dedicato agli stili.

Successivamente, ci siamo concentrati sulla Main Area della pagina, sincronizzando il contenuto da WordPress e stilizzando l'area centrale. Infine, abbiamo introdotto un elemento slideshow e fornito le relative istruzioni CSS. Questo ci ha permesso di creare una Home Page di base, ma con il pieno controllo e la possibilità di costruire ulteriori elementi.

Fatto questo abbiamo personalizzato lo stile del menu definendo i margini, l'aspetto degli elementi di navigazione e la formattazione dei link. Abbiamo anche reso il menu responsive, introducendo il plugin Max Mega Menu, che consente la gestione efficiente del menu su diverse dimensioni di schermo. Il plugin offre la possibilità di personalizzare l'aspetto del menu sia attraverso le impostazioni dell'estensione stessa che tramite le regole CSS inserite direttamente nel file style.css .

Dopodiché abbiamo esplorato le funzionalità del plugin. Inclusa la gestione della versione mobile del menu e la creazione automatica di sotto-menu quando alcune voci vengono collocate al di sotto delle altre. Infine, abbiamo toccato argomenti come la personalizzazione estetica tramite il menu theme e la gestione dei sotto-menu e delle sotto-voci.

Pagine interne e animazioni

Abbiamo proseguito la personalizzazione del nostro sito web WordPress, focalizzandoci sulla creazione di pagine specifiche. Dopo aver iniziato con la definizione della Home Page nella lezione precedente, ci siamo concentrati su come personalizzare ulteriormente le pagine "Chi siamo", "Progetti", "Servizi" e "Contatti".

Utilizzando il plugin Advanced Custom Fields per aggiungere campi personalizzati alle pagine e migliorare la flessibilità nella gestione dei contenuti ci siamo concentrati sulla creazione di tutte le pagine interne.

Successivamente siamo entrati nel merito delle animazioni. Affrontando la creazione di una galleria slider personalizzata con WordPress. Utilizzando in questo caso la libreria JavaScript OWL Carousel. Abbiamo quindi sfruttato il plugin Advanced Custom Fields per creare un nuovo gruppo di campi personalizzati dedicato al caricamento delle immagini.

In questo modo, è stato possibile creare una galleria slider personalizzata che può essere facilmente gestita e aggiornata attraverso l'interfaccia di WordPress. Rendendo il nostro sito più dinamico e moderno.

Il blog e il form di contatto

Abbiamo poi iniziato a configurare il blog. Creando una categoria dedicata chiamata Blog per organizzare gli articoli e migliorare periodicamente i contenuti del sito. Anche in questo caso è stato possibile personalizzare ogni elemento grazie al tema sviluppato interamente da zero.

Per concludere lo sviluppo delle pagine abbiamo personalizzato maggiormente la pagina dedicata ai contatti. Inserendo, oltre alle informazioni di contatto principali, anche un modulo di contatto rapido. Ciò è stato possibile sfruttando il plugin Contact Form 7, usato per consentire ai visitatori di formulare con semplicità richieste di informazioni.

Infine, per ottimizzare la visualizzazione del sito Web attraverso i dispositivi mobile, abbiamo introdotto il tag meta viewport . Esso richiede al browser di adattare le dimensioni delle pagine alla larghezza dello schermo di un device. Tale modifica è stata essenziale per rendere la struttura della pagina fluida e adattabile. In gergo tecnico Responsive.

Siamo ora in grado di sviluppare sito Web personalizzato grazie a WordPress. Ma non solo, grazie anche ai principali linguaggi di sviluppo Web quali HTML, CSS e jQuery.