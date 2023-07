WordPress e personalizzazione, gli strumenti di lavoro

Se stai leggendo questa prima lezione, molto probabilmente vuoi imparare a sviluppare un sito Web personalizzato con WordPress. In questa guida esploreremo ogni aspetto relativo alla creazione di un sito Web custom, dalla creazione del tema, alla personalizzazione del layout e del design. Fino alla gestione dei contenuti.

Impareremo passo dopo passo tutti i passaggi necessari per costruire un sito Web personalizzato utilizzando uno dei CMS più famosi, WordPress.

Perché scegliere WordPress

WordPress è una piattaforma di gestione dei contenuti (CMS) open source. Consente di creare e gestire siti Web in modo facile ed efficiente. Grazie alla sua facilità d'uso, flessibilità e vasta gamma di temi e plugin disponibili è una delle piattaforme più popolari al mondo per la creazione di siti Web.

WordPress consente di creare e personalizzare il design di un sito Web utilizzando i temi, che determinano l'aspetto e la struttura del sito, e di estenderne le funzionalità tramite plugin. Con WordPress è possibile creare diversi tipi di siti Web tra cui blog, portali aziendali, negozi online, portfolio e molto altro.

Essendo open source, WordPress è supportato da una vasta comunità di sviluppatori che contribuiscono al suo sviluppo, creando temi e estensioni, e offrendo supporto e risorse utili per gli utenti. In sintesi, WordPress è una potente piattaforma che permette anche a chi non possiede competenze tecniche avanzate, di creare e gestire un sito Web personalizzato in modo semplice e intuitivo.

Come si costruisce un sito Web personalizzato con WordPress

Come anticipato, WordPress è generalmente usato insieme a temi specifici che offrono elementi ed una struttura predefinita. I temi consentono di personalizzare l'aspetto del proprio sito Web partendo da una struttura "pronta all'uso". Senza la necessità di scrivere codice da zero. Esistono migliaia di temi gratuiti e premium per WordPress che coprono una vasta gamma di stili e funzionalità.

Utilizzare un tema di WordPress predefinito può essere una buona opzione se stai cercando di creare un sito Web in modo rapido e semplice. D'altra parte, se desideri un controllo totale sull'aspetto e la struttura del tuo sito Web e hai conoscenze di sviluppo Web, creare un tema custom può essere la scelta migliore.

Creando un tema custom, puoi progettare il tuo sito Web in modo completamente personalizzato, adattandolo esattamente alle tue esigenze e al tuo stile. Puoi controllare ogni aspetto del design e apportare modifiche più profonde al codice CSS, HTML e PHP per ottenere esattamente i risultati che desideri.

Quali sono i benefici di creare un tema WordPress custom?

La creazione di un sito Web grazie ad un tema personalizzato per WordPress consente di ottenere un alto grado di flessibilità, controllo del design, della struttura e delle funzionalità.

Sarà possibile modificare il layout, i colori, i caratteri tipografici, le immagini di sfondo e altri elementi visivi per adattarli alle tue esigenze e al tuo stile. Inoltre, sarà possibile organizzare i contenuti in modo personalizzato, creare pagine statiche come "Chi siamo", "Servizi", "Contatti", creare un blog, una galleria fotografica o altro. Senza limiti.

Lavorare in questo modo non esclude che si possa comunque continuare ad usare le funzioni native ed i plugin che consentono di estendere le funzionalità del CMS. Potremo infatti aggiungere funzioni come form di contatto, slider di immagini, integrazione con i social media, e-commerce, ottimizzazione SEO, integrazione con newsletter e molto altro. Definendo con cura il loro aspetto e creando un'immagine coordinata sito Web.

Di cosa parleremo in questa guida?

Ovviamente partiremo dall'installazione di WordPress e dalla configurazione dell'ambiente di lavoro. Il primo passo per creare un sito Web personalizzato è installare WordPress su un server Web o su un localhost. Una volta completata l'installazione, faremo una rapida panoramica del pannello di amministrazione, che sarà in parte il centro di controllo del sito. Da qui potremo configurare le impostazioni di base, personalizzare parte dell'aspetto del sito e aggiungere contenuti.

Nella fase di post-installazione installeremo i plugin essenziali e utili allo sviluppo del nostro sito Web. In questo modo risparmieremo tempo e potremo concentrarci sulla personalizzazione del layout.

Proseguiremo quindi con la creazione del tema WordPress personalizzato, mantenendo quelle che sono le caratteristiche e gli elementi necessari al corretto funzionamento del CMS.

La prima cosa che faremo sarà creare i file e le cartelle per il funzionamento del tema custom. In seguito procederemo con lo sviluppo della prima pagina, ovvero la Home Page ed ovviamente anche gli elementi fissi quali header, footer e menu di navigazione responsive.

Continueremo poi con lo sviluppo delle pagine interne, dove saranno inseriti elementi animati e personalizzati come slider e gallery.

La struttura del sito Web dovrà essere responsive, quindi dovremo prevedere l'inserimento delle regole necessarie al riadattamento degli elementi presenti all'interno del tema.

WordPress, oltre che essere usato per lo sviluppo di siti Web, è ampiamente sfruttato anche per creare blog e integra funzionalità avanzate per la gestione e la pubblicazione dei contenuti.

Nella guida approfondiremo anche questo argomento e disegneremo una sezione specifica che sarà destinata al blog e agli articoli contenuti al suo interno.

Per quanto riguarda invece le funzionalità, come il form di contatto, utilizzeremo plugin che avranno il compito di gestire la parte tecnica e ci concentreremo sulla personalizzazione degli elementi assegnando loro lo stile che vogliamo ottenere.

La creazione di un sito Web personalizzato con WordPress ti consentirà di ottenere un risultato unico e professionale. Inoltre potrai controllare completamente il design, l'organizzazione dei contenuti, le funzionalità e gestire facilmente i contenuti. Insomma, entriamo nei dettagli e passiamo alla pratica.