WordPress: installazione e configurazione dell'ambiente di lavoro

Siamo pronti per entrare nel vivo di questa guida dedicata alla creazione di un sito Web personalizzato con l'utilizzo di WordPress. WordPress è una piattaforma di gestione dei contenuti (CMS) ampiamente utilizzata per creare e gestire siti Web. Grazie alla sua facilità d'uso e alla sua vasta gamma di funzionalità, WordPress si è guadagnato una reputazione come uno dei migliori strumenti per creare siti Internet personalizzati. In questa guida, vedremo proprio i passaggi per creare un sito Web personalizzato utilizzando WordPress.

Preparazione dell'ambiente di lavoro con WordPress

Partiremo dall'installazione del CMS per poi non avvalerci di template precompilati ma creeremo un nostro tema personalizzato, ovviamente sfruttando le funzioni di WordPress e le logiche del CMS. Questo perché, come abbiamo detto in apertura del corso, tale approccio ci permetterà di avere una piena libertà di sviluppo e facilità nella modellazione del nostro sito Web.

Creazione di un ambiente di sviluppo locale con MAMP

Prima di iniziare con l'installazione di WordPress, è necessario disporre dei servizi e degli strumenti necessari al corretto sviluppo del sito Web.

Questo l'elenco del necessario:

Dominio.

Spazio Hosting.

Database MySQL.

Qualora non ne fossi ancora in possesso esiste una soluzione alternativa per procedere con lo sviluppo in ambiente locale e, in seguito, con il caricamento online.

Come creare un sito Web in locale?

Creare un sito Web in locale significa innanzitutto sviluppare e testare il tuo sito Web sul tuo computer, senza renderlo immediatamente accessibile su Internet. In poche parole, invece di caricare i file del tuo sito Web su un server di hosting pubblico, utilizzi un ambiente di sviluppo locale sul tuo terminale per creare e modificare il sito.

Ciò viene fatto utilizzando software come MAMP (Mac), WAMP (Windows) o LAMP (Linux), che combinano un server Web (come Apache), un database (come MySQL) e un interprete di scripting (come PHP) per creare un ambiente completo di sviluppo.

Creare un sito Web in locale offre diversi vantaggi. Una volta che il sito sarà completo e pronto per essere pubblicato, sarà possibile trasferire i file sul server hosting pubblico in modo che possa essere accessibile su Internet. Questo può essere fatto tramite l'upload dei file tramite FTP o tramite strumenti di gestione del sito Web forniti dal tuo servizio di hosting.

Come installare WordPress in Locale?

In questa guida utilizzerò il software chiamato MAMP.

Seguiamo i passaggi per il download e l'installazione del software, infine eseguiamo il programma cliccando sul tasto "Start".

A questo punto si aprirà la pagina iniziale di MAMP dove all'interno della sezione chiamata "Tools" sarà possibile trovare tutti gli strumenti disponibili tra cui anche il database attraverso la voce "phpMyAdmin".

Come creare un Database MySQL?

Clicchiamo sulla voce "phpMyAdmin" ed accediamo alla sezione dedicata alla creazione di database MySQL.

Questa schermata sarà identica anche qualora tu stessi procedendo alla creazione di un database direttamente online. Clicchiamo sulla voce "Nuovo" presente nella sidebar di sinistra e definiamo il nome del nostro database.

Fatto ciò andiamo all'interno della voce "Privilegi" e creiamo un nuovo utente.

Compiliamo tutti i dati avendo cura di assegnare i privilegi necessari.

Fatto ciò avremo creato correttamente il nostro database. A questo punto possiamo passare all'installazione di WordPress.

Come si installa WordPress?

Ovviamente per prima cosa dobbiamo andare sul sito Web ufficiale di WordPress e scaricare il pacchetto contenente i file di installazione.

Scaricato il pacchetto di installazione lo andiamo a scompattare all'interno della directory principale di MAMP, accessibile attraverso il percorso indicato dal software stesso.

Raggiungiamo la cartella di riferimento e carichiamo il pacchetto dove, a questo punto, sarà possibile anche rinominare la cartella con il nome che vogliamo assegnare al sito Web. Nel mio caso, lo chiamerò customwebsite .

A questo punto possiamo passare all'installazione di WordPress. Torniamo all'interno della HomePage di MAMP e modifichiamo l'indirizzo in questo modo

http://localhost:8888/customwebsite

Dove a seguito di http://localhost:8888/ inseriamo il nome della nostra cartella di lavoro. In automatico si aprirà il pannello di installazione WordPress che ci guiderà passo a passo nella corretta configurazione.

Selezioniamo la lingua ed avviamo la procedura di installazione

Arriviamo fino alla schermata di compilazione dei dettagli del database ed a questo punto non dovremo far altro che completare i campi inserendo le informazioni create in precedenza.

Se abbiamo inserito i dati corretti ci verrà restituito il messaggio di conferma.

A questo punto non rimane che compilare le informazioni "anagrafiche" del sito Web e creare l'utenza principale per accedere a WordPress (username e password).

Fatto ciò siamo pronti ad accedere alla dashboard di WordPress seguendo l'indirizzo:

http://localhost:8888/customwebsite/wp-admin

Dove al posto di customwebsite ci sarà ovviamente il nome della cartella contenente il sito Web.

Ora che abbiamo installato correttamente WordPress siamo pronti per proseguire con lo sviluppo del nostro sito personalizzato.