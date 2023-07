WordPress: creare un sito Web personalizzato

All'interno di questa guida impareremo a creare un sito web personalizzato utilizzando WordPress. La guida si struttura in diverse sezioni che coprono tutti gli aspetti fondamentali della creazione di un sito Web custom.

Inizieremo con l'installazione di WordPress e la configurazione dell'ambiente di lavoro. Successivamente, esploreremo l'utilizzo dei plugin essenziali per ottimizzare il processo di sviluppo. Poi passeremo alla creazione di un tema personalizzato, partendo dalla creazione dei file e delle cartelle necessarie e procedendo con lo sviluppo di pagine (come la Home Page), Header, Footer e menu di navigazione responsive.

Ci soffermeremo inoltre sulla creazione di pagine interne con elementi animati e personalizzati come slider e gallerie. Approfondiremo l'uso di WordPress per la gestione e la pubblicazione dei contenuti, concentrandoci anche sulla creazione di una sezione specifica per il blog e gli articoli. Infine, esploreremo come personalizzare le funzioni operative come i form di contatto e assegnare loro lo stile desiderato. Attraverso questa guida, sarai in grado di creare un sito Web unico, personalizzato e professionale utilizzando WordPress, avendo il controllo completo del design, dell'organizzazione dei contenuti e delle funzionalità.