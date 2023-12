Dando uno sguardo alla home page del sito Web di Stable Diffusion, ti rendi conto subito che esistono diversi modi per usare questo tool. O meglio: le basi sono quelle che abbiamo già delineato anche con altri strumenti come per esempio Midjourney o DALL·E dato che si tratta di una soluzione text-to-image.

Quindi basta inserire un comando testuale per ottenere il visual desiderato. Proprio come fai quando vuoi generare foto realistiche con DALL•E o fare SEO con ChatGPT. A differenza di altri tool AI per le immagini, ci sono più modi per usare Stable Diffusion con relativi pro e contro.

Stable Diffusion Online

Il modo più semplice per provare le potenzialità di questo strumento: sul sito Web del progetto hai tutto ciò che ti serve. Ovvero uno spazio per inserire il prompt, delle sezioni che ti aiutano a regolare il risultato e una sezione per visualizzare e scaricare le immagini che desideri.

Basta andare su Stablediffusionweb.com per ottenere ciò che ti serve: un'interfaccia online, sempre disponibile, per generare foto con l'AI. Tutto questo è gratuito, solo le API per integrare Stable Diffusion in applicazioni di terze parti sono a pagamento.

L'unico aspetto negativo da registrare?

Quando usi la sua versione online e gratuita devi osservare i tempi di attesa. Spesso, se c'è molto traffico, capita di dover aspettare un po' per ottenere il tuo visual. Ma ne vale la pena.

D'altro canto esistono anche altre soluzioni per utilizzare Stable Diffusion online. Ad esempio puoi sfruttare la potenza di dreamstudio.ai, potente e flessibile come sempre. Ne parleremo in un guida apposita.

SDXL Mobile App

Un aspetto molto interessante per chi si chiede come usare Stable Diffusion: puoi scaricare anche l'applicazione ufficiale della piattaforma e sfruttare la sua forza generativa direttamente dal tuo smartphone Android o iOS.

Infatti, questo raffinato tool per creare immagini con l'intelligenza artificiale funziona sia con il sistema operativo di Google che sui cellulari equipaggiati con quello di Apple. Come dobbiamo procedere?

Stable Diffusion su app.

Basta scaricare la relativa App (si chiama Dreamer - AI Art Generator) che trovi negli store ufficiali. Google Play Store e App Store. C'è un dettaglio da ricordare, infatti esiste anche una versione dedicata alla generazione di contenuti tanto cari agli appassionati di fumetti giapponesi e si chiama, appunto, Anime Master - AI Anime Art. Qui puoi scegliere anche quale risoluzione scaricare.

Come usare Stable Diffusion su Mac

C'è la possibilità di sfruttare le potenzialità di questo strumento direttamente su un computer personale. Le soluzioni cambiano in base al sistema operativo di riferimento e chi utilizza un prodotto Apple può sfruttare un'applicazione facile da usare, ma conveniente e a costo zero, chiamata DiffusionBee. L'installazione è piuttosto semplice, simile a quella di qualsiasi altra applicazione da usare su un computer con macOS. Ecco una guida base per iniziare.

Se tutto questo non ti basta ci sono delle soluzioni alternative già pronte che puoi scaricare dallo store ufficiale Apple come, ad esempio, Draw Things. Ovvero un generatore di immagini locale veloce e gratuito che combina la potenza di SDXL con una suite completa di ogni opzione. Ora però occupiamoci degli strumenti necessari per chi preferisce usare un comune PC.

Come usare Stable Diffusion con WebUI

Se vuoi installare Stable Diffusion su Windows devi seguire una procedura differente e più articolata. In primo luogo hai bisogno di installare Python 3.10 dallo store della Microsoft e Git, una soluzione per il controllo di versione del codice che viene utilizzato per scaricare i file di Stable Diffusion.

La schermata di Stable Diffusion WebUI.

Oltre a tutto ciò devi avere AUTOMATIC1111, il modello di diffusione da scaricare. Prima però lo estrai dal file compresso. In alternativa vai nel prompt comandi del tuo PC e digita la seguente istruzione:

git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git

In questo modo scarichi sempre lo strumento desiderato per generare immagini da PC. Nella cartella troverai un file chiamato webui-user.bat : devi solo cliccarlo per poi iniziare ad utilizzare Stable Diffusion per la creazione dei tuoi contenuti visual.