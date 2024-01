Sapere come realizzare un prompt per Stable Diffusion vuol dire ottenere i migliori output e scaricare immagini generate con l'AI con i risultati che cerchi. E soprattutto aderenti alle tue necessità. Puoi creare paesaggi, scenari, volti, oggetti e animali grazie a questo strumento ma per gestirlo al meglio devi conoscere i punti essenziali del meccanismo text to image.

Tu scrivi una combinazione di parole chiave e Stable Diffusion restituisce un visual, proprio come accade con Midjourney e DALL•E. Ma quali sono le caratteristiche essenziali di questa soluzione? Come scrivere un prompt per Stable Diffusion che sia veramente efficace?

Trova il tuo prompt per Stable Diffusion

Prima di fornire qualche indicazione in più su come gestire i comandi di questo modello di apprendimento automatico profondo, dobbiamo ricordare che esiste una risorsa di partenza.

Vale a dire un generatore di prompt ufficiale: il tool, basato su una struttura di rete neurale, può generare e ottimizzare i tuoi comandi testuali aggiungendo suggerimenti e indicazioni utili che permettono al tuo lavoro di raggiungere gli obiettivi che hai in mente.

Il generatore di prompt online.

C'è da aggiungere che questo strumento è gratuito e facile da usare. Ma da dove iniziare? Vai su questo sito web e aggiungi nella sezione a sinistra alcuni concetti per fornire una descrizione. Da qui puoi generare un nuovo comando migliorato. Se per te è ok procedi con l'immagine. In alternativa puoi continuare a creare i tuoi prompt senza alcun supporto.

Come scrivere un comando su Stable Diffusion

Abbiamo già affrontato il tema indicando i parametri per creare un prompt su DALL•E e su Midjourney. Ora è il turno di Stable Diffusion. Da dove inizia questo percorso? In primo luogo, come sempre accade in questi casi, bisogna essere il più chiari possibile ed evitare stringhe generiche. Non lasciare spazio di decidere all'Intelligenza Artificiale, devi rimanere a capo di ciò che chiedi indicando con precisione:

soggetto principale, cosa desideri.

Medium nel quale è inserito.

Scenario che fa da sfondo.

Dettagli aggiuntivi.

Stile dell'immagine.

Colori e luci che desideri visualizzare.

Inutile aggiungere incisi e intercalari, meno scrivi e maggiori opportunità ci sono di non confondere il modello di diffusione nella generazione dell'immagine. Ovviamente questo aspetto non deve contrastare con la prima indicazione, ovvero la precisione delle indicazioni. Ancora una volta: il prompt deve essere quanto più specifico possibile. Ecco come raggiungere lo standard nel prompt di Stable Diffusion.

Suggerisci il supporto

Stiamo parlando del tipo di contenitore da utilizzare per il tuo visual. Quindi, ad esempio, puoi suggerire a Stable Diffusion di realizzare un prodotto che rappresenti un ritratto su carta, magari realizzato con un determinato tipo di matita. Oppure potresti voler ottenere un'immagine fotorealistica.

O ancora preferisci un quadro su tela realizzato con una tempera particolare. La lista si può estendere all'infinito, dipende da come vuoi rappresentare la tua immagine in output.

In ogni caso consiglio sempre di digitare i tuoi prompt in lingua inglese. Ecco un esempio in cui ho aggiunto tutto:

Robert de Niro with a leather jacket, in a post-atomic city, realistic image.

Ci fermiamo così? No. Perché possiamo fare meglio.

Definisci stile e artista

Se non ti basta quello che hai generato puoi aggiungere dei dettagli come, ad esempio, lo stile artistico che vuoi venga utilizzato per la restituzione dell'immagine. In questo passaggio c'è un aiuto specifico di Stable Duffusion. Infatti nel pannello di controllo di questo tool hai la possibilità di scegliere quale caratteristica attribuire al tuo output. L'unico consiglio che posso dare in questo caso è quello di evitare contrasti o ambiguità.

Ad esempio, se hai deciso di utilizzare uno stile predefinito che esalta le linee creative sarà inutile chiedere nel prompt di generare un'immagine realistica. O di riprodurre il tratto di un artista classico. Certo, se vuoi procedere per tentativi può essere comunque un'idea ma lo scopo è quello di allineare il più possibile le indicazioni che dai a Stable Diffusion.

Trova buoni esempi

Se vuoi generare dei prompt efficaci ti conviene dare uno sguardo a chi ha fatto un lavoro simile al tuo in precedenza. In che modo procedere? Studiando l'archivio dei comandi divisi per tema. O meglio, tu fai una ricerca e come risultato trovi l'immagine generata e il relativo comando. C'è tutto su stablediffusionweb.com/prompts.