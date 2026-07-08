Vantaggi e svantaggi dell'AI nelle ricerche per l'utente

Questo è il momento di tirare le somme: cosa vuol dire affrontare questa nuova versione aumentata di Google? Quali sono pro e contro della Search Generative Experience e dell'AI nelle ricerche? Per avere un'idea chiara sarà necessario aspettare qualche tempo per rodare e testare il sistema in tutte le sue forme. E dai diversi dispositivi, sia mobile che desktop ma anche tablet.

Di sicuro ci saranno grandi evoluzioni in termini di user experience e per il lavoro degli esperti SEO le sfide sono già aperte. Il consiglio, in linea di massima e per ora, è quello di continuare a lavorare sui contenuti di qualità. Come si è sempre fatto quando c'è bisogno di imporsi sulla SERP. Ma quali sono vantaggi e svantaggi da valutare? Continua a leggere per approfondire l'argomento, tra poco risponderemo anche a questa domanda.

Pro e contro della Search Generative Experience e dell'AI nelle ricerche

In un modo o in un altro, Google impone le sue scelte e con il passare del tempo anche la Search Generative Experience è stata avviata, o viene avviata, nei vari paesi dopo una fase di test. Ovvero una soluzione che permette di correggere eventuali errori e fornire la migliore UX. Quali sono i motivi che possono supportare o frenare l'utente nella sua ricerca su Google?

Vantaggi: risparmio di tempo e approfondimenti

Basta dare uno sguardo alle SERP generate dall'intelligenza artificiale per capire qual è uno dei vantaggi strategici che avranno a disposizione gli utenti di Google grazie alla SGE: la sintesi. Si risparmiano minuti: grazie al testo generato, puoi avere da subito una visione d'insieme dei temi complessi. E usare il motore di ricerca come un luogo per ottenere delle risposte.

Proprio come fa Google Gemini nel momento in cui lo usi per risolvere compiti più o meno complessi. Solo che i risultati sono contestualizzati nella pagina degli output e ti permettono di semplificare il lavoro di ricerca. In più abbiamo un aspetto altrettanto interessante da considerare: la possibilità di ottenere dei punti di vista differenti da quelli esaminati.

I link di follow up alla base delle ricerche.

Come anticipato nelle precedenti lezioni, Google e la relativa SGE permette di aggiungere dei follow up alla base del box autogenerato. Qui trovi dei link a query correlate alla principale.

Così aggiungi nuovi approfondimenti e puoi ottenere un quadro completo dell'argomento. Inoltre la Search Generative Experience per le query commerciali legate agli acquisti online permettono di creare un quadro chiaro delle possibilità offerte dal mercato.

Svantaggi: rischio di errori e valutazioni superficiali

Per analizzare i pro e contro della Search Generative Experience è giusto valutare anche ciò che rappresenta un problema per l'utente. Il primo elemento da considerare è il limite della conoscenza apparentemente completa. Ma che andrebbe approfondita, completata.

Questo limite è imposto dal sistema che crea una sintesi, la propone nella parte alta dei risultati e attira al meglio l'attenzione del lettore. Limitando lo sviluppo di un percorso di:

Verifica.

Confronto.

Analisi.

Altro problema: spesso i testi generati sono sbagliati. Google notifica la possibile inesattezza delle informazioni ma il rischio di prendere per buone delle inesattezze è alto. In sintesi, tra errori dell'AI e superficialità dei risultati, c'è il rischio che il percorso conoscitivo svolto dall'utente si appiattisca.