Cos'è la Search Generative Experience di Google, una definizione

Prima di affrontare i timori di una SERP rivoluzionata dobbiamo capire cos'è la Search Generative Experience e in cosa consiste questa novità. Soprattutto, è giusto valutare la tecnologia che si trova alla base di una generosa intrusione dell'intelligenza artificiale nelle nostre attività online. Google, da sempre, viene considerato un motore di ricerca.

Ovvero uno strumento che ti consente di trovare delle opzioni per soddisfare le esigenze. Da questo momento in poi deve essere valutato come un motore di risposta. Ed è un processo che inizia da lontano anche se sembra l'esatto contrario. Approfondiamo?

Cos'è la Search Generative Experience: definizione

Per capire di cosa stiamo parlando e in che misura cambierà l'esperienza di ricerca dobbiamo valutare al meglio l'argomento: cos'è la Search Generative Experience di Google?

Si tratta di un metodo per restituire risultati agli utenti che digitano query basato sull'intelligenza artificiale generativa, e crea delle risposte pertinenti in evidenza. L'obiettivo dichiarato da Mountain View nel suo comunicato stampa ufficiale? Semplificare il lavoro:

With new generative AI capabilities in Search, we’re now taking more of the work out of searching, so you’ll be able to understand a topic faster, uncover new viewpoints and insights, and get things done more easily.

Con l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa - quindi in grado di creare testo, immagini o video su indicazione di un prompt - nella ricerca la SERP si presenta in modo differente, con un box di colore diverso dal bianco nella parte alta della pagina.

La SERP di Google con la SGE.

Nelle prossime lezioni faremo un'analisi approfondita della SERP con la Search Generative Experience di Google. Quello che appare chiaro è la somiglianza con i featured snippet già presenti per alcune query. Inoltre ci sono link di approfondimento alle fonti, pulsanti per votare l'output ricevuto e ulteriori domande correlate alla base del risultato.

Che può essere testuale ma anche arricchito da visual (immagini o video YouTube) come ricorda la stessa Mountain View. Il testo generato dall'AI ha il compito di semplificare le attività a chi può aver bisogno di riunire in un unico luogo le risposte necessarie.

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L'obiettivo dichiarato della SGE di Google

Secondo Google, c'è l'intento di semplificare il lavoro di chi ha bisogno di informazioni su query complesse. L'idea è quella di comprendere e approfondire un argomento più velocemente, soprattutto quando la richiesta potrebbe essere articolata in più ricerche.

A tal proposito, nel comunicato stampa ufficiale già citato in alto, viene presentato un esempio per capire come interviene la SGE di Google nella ricerca: la digitazione di una long tail keyword. Ovvero di una query composta da tre o più parole chiave.

In più, c'è la possibilità di scoprire nuovi punti di vista ed elementi utili grazie ai link che si trovano alla fine del box e che portano verso nuove query che non erano state contemplate.

La centralità dell'universo shopping per SGE

Cos'è la Search Generative Experience? Di sicuro possiamo dire che è un aiuto per chi deve fare acquisti online. Infatti, uno degli ambiti in cui questa sintesi generata dall'intelligenza artificiale funziona meglio - a detta di Mountain View - è l'ambito dell'e-commerce.

Infatti la SGE si impegna a fornire un quadro completo dell'argomento che stai affrontando per i tuoi acquisti. Questo avviene generando delle preview con descrizioni dei prodotti che includono valutazioni, review, prezzi e immagini degli oggetti che stai acquistando.

This new generative AI shopping experience is built on Google’s Shopping Graph, which has more than 35 billion product listings — making it the world’s most comprehensive dataset of constantly-changing products, sellers, brands, reviews and inventory out there. In fact, every hour, more than 1.8 billion listings are refreshed in our Shopping Graph to give people fresh, reliable results.

Ciò avviene perché l'AI generativa di Google attinge dallo Shopping Graph. Ovvero un archivio sterminato di informazioni che vanta oltre 35 miliardi di elenchi con prodotti in vendita sul web. Oltre ai beni trovi venditori, brand, recensioni e inventari in continua evoluzione.

Esempio di SGE con serp dedicata allo shopping.

Per capire la capacità di questo sistema devi valutare un dato: ogni ora miliardi di inserzioni vengono aggiornate nello Shopping Graph per dare all'utente il miglior risultato possibile. Ecco, quindi, cos'è la Search Generative Experience per chi fa ricerca online.