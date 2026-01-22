-
La struttura di un sito Web
Come creare e ottimizzare la struttura di un sito Web
La struttura di un sito Web è un elemento fondamentale per determinare la buona riuscita di un progetto su internet. Spesso ci ritroviamo a gestire la pubblicazione di un portale semplicemente creando pagine con contenuti più o meno utili. Senza valutare gli equilibri tra queste risorse. Non bisogna dimenticare che organizzare queste risorse vuol dire avvantaggiare l'utente. E rendere facile il raggiungimento delle risorse più importanti.
Anche Google è d'accordo con chi si occupa della buona organizzazione del sito Web. Ecco cosa leggiamo nella guida ufficiale per l'ottimizzazione SEO: "Semplifica il più possibile per gli utenti l'accesso ai contenuti sul tuo sito Web, dai più generici ai più specifici".
Tutto questo rappresenta un punto di partenza importante per creare un portale facile da navigare, coerente e con una buona base di partenza in termini SEO. In alcuni casi, infatti, la struttura del sito Web può diventare un ostacolo alla scansione efficace dei contenuti. Ecco come organizzare questo passaggio decisivo per realizzare un sito Web efficace.
