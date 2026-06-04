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Guida alla Search Generative Experience di Google

Molti esperti SEO sono preoccupati dai cambiamenti che Google, ogni tanto, propone nella SERP. Ovvero nella pagina dei risultati. Basta un po' di spazio in più concesso a box informativi e ADV per penalizzare il lavoro di ottimizzazione per guadagnare traffico organico. Ma tutto ciò che abbiamo visto finora è nulla rispetto a ciò che ci aspetta con la Search Generative Experience di Google.

Stiamo parlando di un cambiamento epocale che consente all'intelligenza artificiale di generare dei contenuti unici nella parte alta della SERP. In una sorta di box in evidenza, quindi, il motore di ricerca propone la sua risposta alla tua domanda.

Rendendo dura la vita a chi ha sempre goduto di un buon traffico organico. Ma è solo questo ciò che ci interessa della Search Generative Experience di Google presentata il 10 maggio 2023 da un comunicato stampa ufficiale? Chi ha già iniziato a fare SEO con ChatGPT sa bene che con l'intelligenza artificiale è impossibile ridurre i concetti a pochi passaggi: ecco cosa devi sapere sulla SGE.

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Molti esperti SEO sono preoccupati dai cambiamenti che Google, ogni tanto, propone nella SERP. Ovvero nella pagina dei risultati. Basta un po' di spazio in più concesso a box informativi e ADV per penalizzare il lavoro di ottimizzazione per guadagnare traffico organico. Ma tutto ciò che abbiamo visto finora è nulla rispetto a ciò che ci aspetta con la Search Generative Experience di Google.

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