Limiti e risposte errate: gli svantaggi della Search Generative Experience

Anche se può sembrare un progetto ideale per semplificare la vita agli utenti, ci sono degli aspetti controversi che rendono la SGE ancora instabile e difficile da monitorare. Quali sono gli errori fondamentali della Search Generative Experience firmata Google?

In alcuni casi vengono presentate inesattezze, risposte errate e, soprattutto, delle valutazioni difficili da accettare su temi controversi e sensibili. Nell'ultima lezione abbiamo visto come Google evita di presentare risultati con la Search generative Experience.

In altre situazioni continua a operare ma commette degli errori. E spesso non è così efficiente come si pensa nel generare le risposte ideali. Ecco alcuni esempi da prendere in considerazione per avere un quadro dell'ultima evoluzione di Mountain View.

I tempi di caricamento delle SERP

Google ci ha sempre ricordato l'importanza dei tempi di caricamento per le pagine web, e ha inserito questa metrica anche in quelli che oggi consideriamo i Core Web Vitals. Ma in alcuni casi pecca proprio su questo fronte e spesso i dati arrivano dopo un'attesa intollerabile per gli standard di una ricerca effettuata online.

Su Google digiti la query e premi un tasto: gli output sono immediati. In questo caso, invece, spesso i risultati si fanno attendere: mentre Google genera una risposta alla tua domanda, una casella colorata vuota con le barre di caricamento occupano lo spazio. Non è il massimo dell'user experience per gli standard del motore di ricerca più utilizzato del web.

Quando i risultati non sembrano migliori di quelli che puoi ottenere semplicemente guardando la SERP organica non vale la pena aspettare SGE.

Difficoltà a cogliere le ambiguità

Gli errori della Search Generative Experience comprendono casi meno evidenti ma altrettanto insidiosi. Ad esempio, spesso la SGE presenta risposte poco precise e incapaci di decifrare correttamente la query se è ambigua. Un esempio: what is a jaguar . In lingua anglosassone si può confondere l'animale con la vettura e Google non coglie sempre l'ambiguità, presentando un unico output.

La SERP può generare fraintendimenti.

Ovvero quello relativo al felino della savana. Chiaramente non è un errore sostanziale ma è una chiara mancanza di contestualizzazione che potrebbe confondere l'utente.

Un caso eclatante venne registrato in passato su LinkedIn e riguardò la definizione che venne data ad alcuni dittatori che, nella Search Experience, furono presentati come leader "efficaci".

Errori di valutazione sulla SERP di Google.

Anche qui parliamo di errori che possono confondere chi fa ricerche online dato che la Search Generative Experience occupa uno spazio importante e potrebbe indurre a non approfondire.

Come affrontare questi errori

Chiaramente il lavoro svolto dalla Search Generative Experience non è finito e forse non sarà mai finito, siamo infatti in una sorta di fase di sperimentazione permanente ed è la stessa Google a chiarire che alcuni risultati potrebbero essere errati. Ma è chiaro che per affrontare queste imprecisioni possibili l'utente non deve mai perdere di vista la possibilità di verificare e confrontare più fonti. Magari ignorando le risposte generate dall'intelligenza artificiale e continuando a sfogliare le diverse pagine web.