Il passo essenziale per ottenere il massimo da questo strumento dell'intelligenza artificiale: devi capire come scrivere un prompt per Google Bard. Ovvero, bisogna chiarire la presenza di alcune regole che ti consentono di raggiungere un buon risultato modellando l'input.

Ovvero il testo, il comando che introduce le necessità. Sai già che è fondamentale saper scrivere un prompt efficace su ChatGPT. Lo stesso si può dire se decidi di generare immagini di qualità su DALL•E. Non cambia niente su Bard: il prompt ha un ruolo decisivo nel risultato. Ecco perché diventa fondamentale capire quali sono le condizioni da rispettare.

Inizia sempre con semplicità e chiarezza

Una delle regole valide quando ci relazioniamo con l'AI, e che ci aiuta se dobbiamo scrivere un prompt per Google Bard: puntare sulla semplicità. Il comando deve essere snello ma non scarno, leggero ma non banale. Devi lavorare sull'essenziale e togliere tutto ciò che non serve: avverbi, aggettivi, intercalari, incisi ma anche saluti e inutili giri di parole.

Inizia il prompt con un invito ad agire, un verbo imperativo (crea, scrivi, dammi) e prosegui con ciò che ti serve. Aggiungendo solo i dettagli che servono. Quali? Continua a leggere.

Chiedi uno specifico tipo di formato

Questo è un aspetto molto interessante: Google Bard fornisce un output testuale e tu puoi chiedere, sia nel primo prompt che in quello successivo, di restituire il risultato in una forma particolare. A prescindere dalla lunghezza, hai la possibilità di ottenere il contenuto strutturato in lista puntata o numerata. O ancora con la struttura di una tabella.

Esempio di prompt su Google Bard.

Tabella che puoi esportare nei Fogli di Google con un click. E se, ad esempio, deve essere portata su un sito Web puoi chiedere a Google Bard di trasformare il tutto in tag HTML.

Indica delle informazioni per precisare

Se vuoi determinati risultati dal tuo output su Google Bard devi curare il prompt. In che modo? Scrivendo delle informazioni utili per raffinare, alimentare e arricchire il contenuto.

Ad esempio puoi aggiungere il contesto, indicazioni strutturali - lunghezza dell'output - e altre informazioni sostanziali. Ecco un prompt che ho generato per dare un'idea.

Come precisare il prompt su Google Bard.

L'intelligenza artificiale ha bisogno di informazioni utili, non dettagli superflui. Quindi, su Google Bard puoi indicare il tono di voce da rispettare per creare i contenuti e definire degli esempi per ottenere ciò che serve. Hai, come sempre, la possibilità di suggerire nel prompt che ruolo interpretare nel dare la risposta. Insomma, tutto ciò che serve è benvenuto.

Modifica e alimenta il prompt

I risultati di un'applicazione come Google Bard possono essere migliorati. Quindi hai la possibilità di modificare il contenuto del tuo prompt per individuare la soluzione.

A differenza di ChatGPT, hai la possibilità di scegliere tra output differenti in modo da individuare quello che preferisci. Inoltre, Google Bard dà i risultati migliori se continui ad alimentare la chat chiedendo all'AI di spiegare, approfondire e delineare i punti.

Prova a digitare il prompt in Inglese

Utilizzando più volte Google Bard per fare test e valutare le sfumature di questo strumento ho scoperto che c'è una differenza tra ciò che ottieni se digiti un prompt in Inglese e se fai lo stesso in Italiano. Un esempio? Nel primo caso Google Bard inserisce le immagini a supporto.

Il prompt su Google Bard in lingua inglese.

Cosa che non avviene nel secondo. Può essere una buona idea valutare i prompt di Google Bard anche in lingua anglosassone in modo da ottenere maggiori informazioni da sfruttare a tuo piacere per gli scopi che desideri raggiungere. In ogni caso, a prescindere dalle differenze, ricorda che devi sempre valutare il risultato finale e verificare le informazioni. Che potrebbero essere errate.