Già utilizzando ChatGPT per fare SEO o per qualsiasi altra attività abbiamo sottolineato un punto: l'intelligenza artificiale ha dei limiti. Ci sono delle situazioni in cui i risultati che riesci a ottenere non rispondono esattamente alle tue esigenze. Certo, puoi perfezionare l'output migliorando il comando e scrivendo dei prompt efficaci. Ma non sempre questo è il problema: lo puoi capire bene valutando i limiti di Google Bard. Che sono chiari dal primo momento.

Infatti, basta raggiungere la home page del servizio per notare un'etichetta in alto a sinistra: si tratta di un prodotto sperimentale. E nelle FAQ del servizio ci sono una serie di voci che possono confermare i limiti di Google Bard che si registrano in alcune circostanze.

Risposte imprecise, false, fuorvianti

Come accade anche con altri chatbot basati sull'intelligenza artificiale, Google Bard può generare testi inesatti. Non solo, come suggerisce il documento linkato, può portare l'utente verso conclusioni distorte, imprecise e ambigue. Il lavoro svolto per imporre dei filtri e dei limiti a determinati linguaggi e forme d'odio funziona ma in molti casi è necessario effettuare delle ricerche su Google per verificare i fatti. In sintesi, Bard deve migliorare.

Questo sistema ha accesso ad Internet e permette di ottenere una conversazione simile a quella umana ma non riesce ancora a gestire bene il contesto della domanda e fornisce spesso risposte vaghe, inattendibili e irrilevanti. Insomma, da rivedere. Anche Google, in questo video, consiglia di utilizzare il tasto di ricerca per verificare da altre fonti le informazioni.

Numero di parole e battute nel testo

Il secondo punto debole di Google Bard è il numero di caratteri che puoi usare: se ne possono inserire massimo 4.000. Il numero di parole del prompt che inserisci cambia in base alla quantità di battute che contengono. Chiaramente questo blocco può essere un problema per la generazione di lunghe porzioni di testo o la traduzione di documenti. Ecco perché devi mettere in pratica delle strategie per aggirare il limite.

Come quella di dividere il testo in blocchi più piccoli per rientrare nelle regole imposte dai limiti di Google Bard. Ricordiamo, però, che questo blocco potrebbe variare in futuro.

Non ci sono riferimenti e link

Nelle intenzioni di Google in Bard c'è la possibilità di inserire fonti certe per le informazioni inserite nei risultati. Ecco cosa suggerisce Mountain View nelle FAQ ufficiali:

"Se Bard riporta direttamente e in dettaglio citazioni di una pagina Web, indicherà la pagina come fonte. Per le risposte con miniature, Bard consente agli utenti di vedere facilmente la fonte di ogni immagine e aprirla con un semplice clic".

In realtà, nelle diverse ricerche effettuate non ho trovato mai dei riferimenti ufficiali. Cosa che, invece, su altri chatbot che hanno accesso alla Rete avviene con costanza.

Prendiamo come esempio l'esperienza integrata nel motore di ricerca su Bing. Basta fare una domanda molto semplice per avere una risposta con diverse note e fonti esterne relative a siti Web nei quali sono presenti i dati riportati. In questo modo è più facile verificare le informazioni e avere conferme chiare su cosa è stato riportato nella conversazione.

Risultati scarni e poco interessanti

In molti casi noterai questo: alcune risposte possono essere poco originali o ripetitive. Certo, è interessante usare Google Bard per creare poesie e canzoni ma non sempre i risultati sono interessanti. Puoi intervenire sul prompt e migliorare il risultato ma è vero che ci sono dei limiti strutturali. Ad esempio, Google conferma che in alcuni casi può riportare delle immagini per arricchire i risultati ma ciò non avviene (almeno nella versione italiana).

I risultati di Bing.

Anche quando lo chiedo esplicitamente. Google Bard si limita a inserire una sorta di testo alternative e una breve descrizione. Se invece fai la stessa ricerca sul chatbot di Bing hai diverse fonti: sia dei link a collezioni di immagini che foto selezionate. In sintesi, questo è uno dei limiti di Google Bard da mettere in evidenza.