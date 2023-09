Ecco uno dei metodi per migliorare l'output: aggiungi dettagli ai prompt DALL-E. Grazie a quest'attenzione è possibile migliorare il risultato finale e scaricare il visual più aderente possibile alle tue necessità. Bastano poche attenzioni per procedere in questa direzione.

Spesso si pensa di poter affrontare ogni necessità digitando un prompt generico, e lasciando all'intelligenza artificiale il compito di risolvere al posto tuo dubbi e incertezze. Non è così.

DALL-E, come tutti gli altri strumenti di questo tipo come ChatGPT, per restituire un'immagine di qualità ha bisogno di informazioni. Come devono essere forniti questi dati? Basta solo aggiungere istruzioni? Qual è la formula migliore per scrivere prompt efficaci?

Approfondisci il soggetto principale

Iniziamo dagli snodi fondamentali, dagli aggettivi e dalle precisazioni che possiamo aggiungere al soggetto che deve conquistare la scena. Se hai deciso di avere un elemento protagonista - che sia una persona o un oggetto non fa differenza - puoi aggiungere una serie di elementi per caratterizzarlo. E renderlo unico, speciale, adatto alle tue esigenze.

Un risultato DALL-E con ottimizzazione del personaggio.

Puoi dare un riferimento stilistico, una caratteristica strutturale e un'inclinazione caratteriale. Nell'esempio puoi rintracciare le soluzioni appena elencate.

Definisci l'atmosfera che domina il visual

Aggiungi dettagli ai prompt DALL-E per ottenere output precisi. Quindi devi essere in grado di descrivere anche qualcosa in grado di andare oltre il soggetto e lo sfondo. È importante definire con attenzione lo stato d'animo, l'atmosfera generale e particolare. In pratica?

Devi indicare il mood che cerchi dal tuo visual. Ma cosa significa esattamente? Basta aggiungere una parola per dare qualcosa in più al processo creativo. Ad esempio puoi dare un riferimento alla brillantezza o al tono scuro del visual. Facciamo un esempio chiaro?

Cerchiamo di valorizzare un cielo blu per farlo diventare profondo, intenso. Basta digitare a seagull fly over a deep blue sky per avere un effetto differente.

Aggiungi una località specifica

Un errore è quello che ti porta a scrivere dei prompt molto generici rispetto al contesto in cui si trova il soggetto protagonista. O per descrivere lo scenario che domina il visual. Ecco un esempio concreto preso dalla libreria ufficiale che trovi nella home page di questo tool.

Un prompt che descrive la location su DALL-E.

Come puoi ben vedere, se aggiungi dettagli ai prompt DALL-E ottieni dei risultati in grado di aderire alle tue necessità. Quindi, il primo consiglio è questo: non descrivere solo il soggetto principale ma anche la località in cui è inserito. Indica con precisione il luogo in cui vorresti inserire la scena.

Poi descrivila e arricchiscila con indicazioni utili per generare l'immagine. Puoi usare anche nomi di location famose come il Colosseo a Roma o la Torre Eiffel a Parigi.

Descrivi stile e tecnica di composizione

Vuoi creare immagini efficaci con DALL-E? Dai a questo strumento delle informazioni rispetto a come deve essere il risultato finale. Ad esempio puoi dare informazioni rispetto alle luci: come devono essere? Forse basse o intense, soffuse, naturali, artificiali, neon.

Poi ci sono dati da aggiungere sull'angolazione del visual, sulla saturazione, sulle ombre o su altri elementi particolari come effetto seppia o bianco e nero. Cosa devi evitare su DALL-E?

Un'immagine piatta e priva di personalità ma anche un prompt eccessivamente complesso può essere un problema. Aggiungere dettagli sempre accurati può aiutare ma non sempre.

Soprattutto, potresti ottenere dei risultati non aderenti alle aspettative. Ecco perché è importante avere un piano B, ovvero una soluzione alternativa per ottenere ciò che cerchi.