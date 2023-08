Le opzioni a disposizione di chi vuole ottenere la migliore immagine possibile su DALL-E includono anche la possibilità di aggiungere un file di proprietà: carica una foto, questo è il comando che devi sfruttare. Questa soluzione ti consente di generare nuovi modelli visual partendo dall'esempio che hai inserito nel tool basato sull'intelligenza artificiale.

Inoltre, se decidi di modificare un'immagine che hai già generato grazie a DALL-E - che fa sempre riferimento a OpenAI come ChatGPT - puoi completarla e modificarla utilizzando proprio un'opera di tua proprietà. Ecco qualche indicazione in più per chi carica una foto su DALL-E.

Perché caricare immagini in DALL-E

Prima di capire come sfruttare la funzione è giusto chiarire il perché decidiamo di operare in questa direzione. Quali sono i benefit per chi carica una foto su DALL-E?

In primo luogo per manipolare e modificare qualcosa che può essere migliorato.

Questo sempre grazie all'intelligenza artificiale. Ad esempio, puoi creare delle varianti di un file utilizzando DALL-E oppure puoi utilizzare questo contenuto per gestire le modifiche di una soluzione creata ex novo proprio dall'AI. Per sintetizzare, puoi caricare le immagini per completare un lavoro di editing o creare delle varianti grazie all'intelligenza artificiale.

Come si carica una foto su DALL-E

Andiamo alla pratica: in che modo posso suggerire una foto a questo strumento di intelligenza artificiale dedicato al visual? Basta andare nella home page per notare il link "Upload an Image" che ti consente di caricare e proporre una modifica grazie all'AI.

Il link per l'upload di un'immagine su DALL-E.

Una volta caricata la foto puoi chiedere di creare delle variazioni utilizzando l'AI. In passato su DALL-E vigeva il divieto di generare immagini con volti di persone reali. La regola è stata superata, alla fine di settembre 2022 DALL-E ha abbandonato questo parametro e ora puoi caricare il viso di persone reali. Prima di proseguire ricorda un punto importante:

Be respectful of others' rights. Don't upload photos of people without consent.

Questo è il messaggio che ti lascia DALL-E quando decidi di utilizzare l'upload image. È indispensabile che tu abbia il consenso della persona presente nell'immagine.

Modifica immagini con l'upload

Altra opzione fondamentale per migliorare il tuo lavoro di editing e la creazione di immagini con l'intelligenza artificiale. Abbiamo già sottolineato che all'interno di DALL-E è possibile modificare i risultati ottenuti. E in questa collezione di strumenti per ottimizzare l'output c'è la possibilità di definire dei frame in cui inserire nuovi contenuti utili alle tue idee.

Aggiungere foto usando un upload personale.

Passiamo agli aspetti operativi. Per caricare un'immagine all'interno dell'editor basta cliccare sul pulsante dedicato, ovvero l'ultimo del menu. Una volta caricata, l'immagine viene sovrapposta a quella che hai generato con DALL-E. Puoi modificare ulteriormente cambiando le dimensioni, poi una volta terminata l'attività salvi e scarichi il tutto.

Attenzione a ciò che carichi su DALL-E

Ovviamente, anche in questo caso valgono le regole indicate in precedenza: se carichi volti umani di persone reali devi avere il consenso degli interessati. In più DALL-E ci ricorda che le immagini possono essere analizzate per applicare parametri di sicurezza e tutti i dati vengono utilizzati per migliorare i modelli interni. Comprese le immagini che carichi.