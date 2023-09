Domanda lecita da parte di chi vuole ottenere il massimo dai tool per generare visual grazie all'intelligenza artificiale: posso cambiare proporzione immagini su DALL-E? Ovvero, ho facoltà di ottenere un output rettangolare - tipo landscape - magari specificandolo nel prompt? No, puoi generare immagini con DALL-E ma saranno sempre uguali.

Ovvero perfettamente quadrate, 1024 x 1024 pixel con una ratio pari a 1:1. Soluzione perfetta se vuoi generare immagini con DALL-E da caricare su un social media come Instagram.

Quindi la relazione tra altezza e larghezza è uguale. Possiamo, in qualche modo, sfruttare le potenzialità di DALL-E per avere delle immagini differenti in termini di proporzione? Sì, anche se non parliamo di una funzione nativa ci sono delle soluzioni per aggirare l'ostacolo.

Usa la funzione per aggiungere frame

Come già indicato in questa guida dedicata al miglioramento delle immagini su DALL-E, esiste una suite di strumenti che ti consentono di modificare il contenuto. Uno di questi permette di aggiungere un frame, ovvero uno spazio vuoto che puoi riempire come vuoi.

Come cambiare proporzione immagini su DALL-E.

Ora puoi riempire quello spazio come preferisci, ad esempio caricando un'immagine che generi sempre con DALL-E. Questo è il modo più giusto e lineare per trasformare una foto quadrata in rettangolo, quindi per passare da portrait a landscape utilizzando sempre l'AI.

Carica un'immagine adeguata da locale

Altro metodo per cambiare proporzione alle immagini su DALL-E: invece di generare un nuovo visual e aggiungerlo in un frame vuoto puoi caricare qualche file che hai sul Desktop del tuo dispositivo.

Aggiungi foto al tuo output DALL-E.

Alla fine puoi scaricare il risultato e utilizzarlo come desideri. Quindi, come puoi ben capire, l'unico modo per cambiare la proporzione delle immagini su DALL-Eè quello di modificare il contenuto con queste soluzioni che, in linea di massima, non permettono di avere un controllo completo del risultato finale. Potrebbe essere un'idea, per le prossime release, avere una funzione avanzata per decidere con maggior efficacia il tipo di proporzione da ottenere.