Uno dei punti centrali per realizzare delle ottime immagini su DALL-E: definisci con la massima attenzione possibile lo stile che vuoi ottenere. Questo è uno dei consigli fondamentali per ottenere l'output che preferisci: DALL-E è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che modula i risultati in base al prompt che lasci nel campo di input.

Devi suggerire all'AI quale stile visivo vuoi progettare e di cui hai bisogno. Se non lo fai, se procedi senza una linea precisa, ottieni un output generico. Però DALL-E è capace di comprendere le tue parole: ci riesce. Solo che non può contestualizzare e ti restituisce un'immagine che forse non corrisponde alla tua idea. La buona notizia è questa: per migliorare il risultato finale puoi definire lo stile delle immagini su DALL-E con pochi passaggi.

Indica una corrente artistica

Uno dei modi per definire lo stile delle immagini su DALL-E è semplice: devi utilizzare il nome di una corrente artistica che può far comodo alla tua idea di visual. Lo stesso si può dire del nome di un artista particolarmente famoso. Ad esempio, proprio sulla home page di DALL-E trovi un'immagine generata dall'intelligenza artificiale utilizzando come riferimento Matisse.

Il prompt:

An oil painting by Matisse of a humanoid robot playing chess

Come puoi notare, il risultato è molto simile a quel genere artistico che ha reso famoso il pittore francese. In realtà puoi fare di più e indicare come riferimento anche un'opera.

In questo esempio ho chiesto a DALL-E di creare l'immagine - in stile disegno a olio - di una donna seguendo la mano di Matisse ma anche i tratti del quadro Le bonheur de vivre.

Definisci lo stile delle immagini su DALL-E

Attenzione a non commettere il grande errore di considerare solo stili artistici classici e relativi ai quadri o comunque alla pittura. Puoi sfruttare anche correnti contemporanee come l'arte digitale o movimenti che non riguardano il visual in senso stretto. Un altro esempio portato da DALL-E prende in considerazione il vaporwave. Che è un genere musicale e solo in una fase secondaria una corrente estetica.

Delinea il modo in cui viene creato il visual

Per creare immagini con DALL-E puoi usare qualcosa di diverso dallo stile grafico o dalle correnti artistiche. Anche nel design ci sono categorie e sottocategorie che spesso comprendono l'uso di strumenti specifici. Ad esempio, le illustrazioni possono essere realizzate con tempera, pastelli, acquerello, tipo affresco o a matita. Puoi chiedere a DALL-E di realizzare un'immagine con la grafite, con colori tenui o utilizzando tonalità primarie.

Esistono soluzioni che ti consentono di realizzare opere attraverso Tiki Style, arte vettoriale, Afrofuturismo, Space Opera, Cyberpunk. Ma puoi anche solo chiedere a DALL-E di realizzare un'immagine con un materiale, una serie di oggetti, un sistema di illuminazione.

Ecco un esempio chiaro. Ho chiesto a DALL-E di realizzare delle immagini di un robot che gioca a scacchi utilizzando solo dei neon. Le combinazioni sono infinite, puoi mescolare generi artistici e strumenti. Aggiungendo anche indicazioni su come deve presentarsi il visual.

Un esempio di immagine generata su DALL-E.

L'importante è lavorare sempre su quelle che sono le tue esigenze. Individua un tema che ti interessa e utilizza esempi chiari per alimentare il tuo programma di intelligenza artificiale per realizzare il miglior visual possibile. Alla base di questi tool c'è sempre un prompt curato.