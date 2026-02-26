I problemi della struttura di un sito Web da risolvere subito

In diversi casi limitarsi a creare e ottimizzare l'alberatura di un portale web non si rivela sufficiente: dobbiamo capire anche come affrontare i problemi della struttura di un sito Web. Come ho suggerito, è sempre meglio partire con una struttura efficace e lineare. Ma non sempre questo è possibile, spesso dobbiamo intervenire su progetti sviluppati con delle basi differenti da quelle che vogliamo.

Spesso i siti Web nascono in momenti particolari e con attenzioni differenti da quelle che possiamo dare di solito. Oppure cambiano gli obiettivi, le strategie, i contesti. Detto in altre parole, è giusto ricordare e sapere come affrontare i problemi della struttura di un sito internet.

Non so cosa succede sul mio sito Web

Uno dei grandi limiti della pianificazione a monte della struttura di un sito internet, e che difficilmente può essere evitato prima della messa online del portale, riguarda il fatto che non sappiamo esattamente come reagisce il pubblico alla navigazione che proponi per permettere agli utenti di scoprire quali sono le risorse più o meno importanti. Di sicuro le pagine fondamentali per le conversioni sono facili da raggiungere dalla home, ma tutto quello che hai creato funziona?

Scopri i problemi della struttura di un sito Web.

Per scoprirlo devi usare delle soluzioni come Hotjar o Clarity (che è gratuito e con supporto della AI): registrano il comportamento del pubblico e creano heat map, registrazione delle sessioni e grafici per descrivere il comportamento del pubblico. Ad esempio, se hai inserito un link in home page verso una determinata risorsa che reputi fondamentale, puoi scoprire se viene cliccato o meno e se c'è qualche motivo specifico che limita l'azione.

Le persone non raggiungono le pagine

Questo punto può dipendere da una navigazione poco chiara. Quindi è utile lavorare con le heat map per capire se c'è un problema nella disposizione delle etichette o se i link non sono visibili. D'altro canto ci potrebbe essere un altro aspetto da considerare: la profondità della struttura. Le pagine sono lontane dalla home page e la navigazione è troppo articolata.

Così le persone devono fare troppi click per raggiungere la destinazione desiderata. Questo problema si risolve scoprendo prima eventuali problemi del genere e poi migliorando il lavoro di link interni, usando sempre anchor text descrittivi, chiari e semplici da decifrare per chiunque.

Ci sono degli archivi inutili nel sito Web?

Spesso accade con blog e magazine online. WordPress, ad esempio, è un CMS che crea diverse pagine archivio sostanzialmente inutili per molti progetti. Ad esempio gli archivi temporali o quelli dell'autore. Se, ad esempio, gli utenti non hanno bisogno di navigare per data ma per argomento è inutile avere queste risorse. Lo stesso vale se hai un'unica firma. La pagina autore sarà una duplicazione dell'archivio di base.

Qui conviene usare il plugin WordPress SEO by Yoast per attivare una serie di impostazioni molto convenienti: elimina le pagine archivio, disattiva l'archivio autore e impedisce di creare pagine media. Attenzione anche ai tag, le etichette che puoi creare per organizzare in modo trasversale gli articoli.

Non so come (e se) cancellare alcune pagine

Un altro problema tipico della struttura di un sito internet: in alcuni casi si presenta infatti il bisogno di cancellare una pagina per snellire l'alberatura del proprio progetto. Come si deve procedere? La regola da seguire è molto semplice: se non c'è traffico, se non ci sono dei link in ingresso e se la risorsa è fuori da qualsiasi intento di ricerca, la si può cancellare e lasciare nello stato 404. Questo avviene, ad esempio, con i siti Web che hanno grandi quantità di comunicati stampa o di news contestualizzate in un determinato periodo di tempo e che, quindi, invecchiano molto rapidamente creando dei blocchi di contenuti inutili e "rami secchi" da eliminare.

Se invece parliamo di cannibalizzazione, ovvero di due o più contenuti che lavorano sullo stesso search intent, conviene sempre individuare il contenuto che ha le maggiori opportunità (basta valutare i click nella search console) e fondere tutto su quest'ultimo con dei redirect 301.

Terza e ultima opzione: le pagine sono tutte necessarie anche se molto simili. In questi casi si può utilizzare il rel="canonical" per indicare quella principale e quindi la più importante dal punto di vista della nostra struttura.