Gli strumenti per creare la struttura del sito Web

Esistono diversi tool per disegnare la struttura del sito Web e prima di scegliere un modello, realizzare uno schema e un'alberatura logica, bisogna individuare il software giusto per gestire questo importante passaggio prima del lancio online di un progetto. Ovvero, bisogna disegnare la struttura del futuro sito internet.

Questa fase viene subito dopo la keyword research, l'analisi delle parole chiave e delle query digitate dal pubblico che esprimono i potenziali interessi dei clienti, e prima della realizzazione materiale del portale. Che può avvenire su WordPress così come tramite altri CMS.

A monte c'è un ulteriore step: scegliere e prendere confidenza con i tool per disegnare la struttura del sito Web. L'opzione non è casuale perché il programma che usi ti consente di realizzare un lavoro più o meno dettagliato. Quali sono le opzioni più interessanti?

Octopus.do

in questo caso l'immediatezza diventa uno strumento per realizzare le strutture per i tuoi siti Web. Basta andare nella home page di octopus.do per apprezzare le funzioni di questo tool con versione gratuita e a pagamento che consente di definire l'alberatura semplice o articolata del tuo lavoro online.

Una struttura creata con octopus.do.

Ovviamente puoi esportare il lavoro svolto e impostare una serie di caratteristiche tecniche e funzionali che aumentano nel caso in cui decidi di optare per un piano a pagamento. Il prezzo del servizio aumenta con il numero di progetti internet che vengono sviluppati contemporaneamente.

Lucidchart

Lucidchart è uno spazio di lavoro che combina diagrammi, visualizzazione dei dati e mappe mentali per accelerare la realizzazione delle strutture per organizzare i contenuti di un sito internet. In realtà questa utility può essere d'aiuto in decine di processi differenti.

Ad esempio, Lucidchart è una soluzione perfetta per organizzare grandi quantità di dati e delle strutture informative. Per questo è consigliabile utilizzare questo software per realizzare mappe e strutture di navigazione per negozi di e-commerce e portali di dimensioni particolarmente importanti.

Creately

Cerchi un software online per realizzare le mappe e le strutture dei tuoi progetti online? Perfetto, ecco una nuova soluzione da prendere in considerazione: puoi usare Creately. Si tratta di un tool specializzato in diagrammi, wireframe e mappe mentali che ti permette di definire con semplicità la navigazione interna dei siti internet.

I modelli che puoi scegliere su Creately.

Grazie alla sua interfaccia e ai modelli già pronti, con Creately progetterai la struttura del tuo sito Web, definendo la gerarchia di pagine e sezioni. Questo tool offre la possibilità di collaborare con altri membri del team, rendendo il processo di progettazione ancora più efficiente.

Coogle

Continuiamo questa lista dei migliori tool per creare disegnare una struttura per il sito Web con uno strumento polivalente, adatto a creare delle normali mappe mentali: Coggle. Questa utility si collega a Google Drive e ti consente di realizzare gratis degli schemi gerarchici.

La chiarezza e l'immediatezza sono punti di forza di Coggle, senza considerare che funziona molto bene anche nella sua versione gratuita. Crei dei nuovi documenti, aggiungi un elemento centrale (la home) e gestisci i vari rami del progetto per disegnare l'alberatura. È ideale soprattutto per siti Web dalla struttura molto semplice.

Flowmapp

Questo è uno strumento professionale per realizzare tutto ciò che ti serve in termini di user experience del sito Web. Ad esempio, hai uno strumento dedicato esclusivamente alla sitemap con realizzazioni grafiche sia delle varie pagine che delle connessioni tra queste.

Crea la tua mappa delle pagine con Flowmapp.

Il servizio si trova all'indirizzo flowmapp.com. Una volta creato un account (puoi iniziare con una versione gratuita) hai la possibilità di raggiungere la sezione dedicata all'alberatura dei siti Web. Apri un nuovo documento e inizia a disegnare la struttura che hai ipotizzato.