Quanti tipi di strutture per siti Web esistono?

Esistono diversi tipi di strutture per siti Web tra cui puoi scegliere per realizzare e organizzare il tuo portale. E per organizzare tutte le pagine, i post e le risorse del progetto. In alcuni casi devi considerare anche le pubblicazioni non disponibili al pubblico, come avviene quando devi strutturare un sito Web con area privata. Per questo esistono delle formule già definite.

Sono delle soluzioni che ti possono aiutare a lavorare con una base di riferimento utile. Di cosa stiamo parlando esattamente? Ecco 5 tipi di strutture per siti internet che devi tenere presente, valutare e considerare con precisione quando inizi a lavorare sul tuo progetto.

Struttura monopagina

La prima tipologia di struttura per siti Web è quella dei progetti più semplici: un'unica sezione, solo una home page che sintetizza tutti i contenuti. Questa soluzione prevede un unico punto di accesso per i potenziali utenti. Quindi la struttura è semplice: c'è solo la home page.

Di solito questi progetti prevedono la presenza di ancore interne. Quindi il menu porta verso sezioni specifiche della stessa pagina grazie a dei "salti" virtuali che portano dove serve. In molti casi la struttura monopagina si usa per creare landing page da utilizzare nell'advertising.

Struttura sito ad albero

Tra i tipi di strutture per siti Web abbiamo quella che viene usata con maggior frequenza: la soluzione ad albero. Questa tecnica per organizzare i contenuti del portaleè così nota che spesso il concetto di alberatura viene utilizzato come sinonimo della struttura stessa.

La struttura ad albero, o a silos, viene utilizzata in tutti i progetti in cui è necessario disegnare un percorso logico dal generale al particolare. Quindi, come avviene ad esempio su un e-commerce, si passa dalla home alle categorie prodotto che comprendono un certo numero di sotto-categorie e, a loro volta, una quantità ancora maggiore di schede prodotto.

Ogni sezione è diversa concettualmente dalle altre ma collegata al resto del sito Web grazie a link interni, breadcrumb e voci di menu. Questa è la struttura tipica anche dei blog e della maggior parte dei portali che vogliono organizzare le pagine in modo logico ed efficace.

Struttura del sito lineare

Nota anche come struttura sequenziale, questa tipologia è caratterizzata da una continua esecuzione delle pagine che si muovono sullo stesso piano gerarchico. Non tutti i siti Web sono così semplici e possono utilizzare questo tipo di struttura che, comunque, è adatta in particolare a chi ha poche pagine da gestire e mostrare ai visitatori.

Una struttura lineare - Fonte immagine

È opportuno ricordare che, di sicuro, chi può scegliere questa opzione ne trae tutti i vantaggi che fanno riferimento alla semplicità in fase di manutenzione, all'efficienza tecnica dal punto di vista della SEO e alla capacità di regalare un'esperienza utente efficace. In pratica, con essa abbiamo una home page e una sequenza di risorse online.

Queste hanno la stessa gerarchia. Non c'è un ricerca della profondità, tecnicamente non ci sarebbe bisogno neanche dei breadcrumb per la navigazione tra le varie sezioni. Tutto è gestito da un menu principale che ripropone in modo uguale la struttura stessa: punto da evidenziare dato che l'alberatura e la navigazione sono spesso differenti.

Struttura di un sito web "a database"

Questa volta parliamo di una soluzione basata sulla personalizzazione e sulle esigenze del pubblico. Non esiste una vera e propria home page definitiva e una struttura logica per tutti i contenuti. Invece, in base alle esigenze del caso, si determina l'organizzazione grazie a una combinazione di tassonomie e ricerche effettuate dal pubblico.

Struttura a network o a matrice

Si tratta di una struttura che, concettualmente, è simile a quella ad albero ma presenta una differenza molto rilevante: è caratterizzata da un grande uso di link interni e questo crea una rete di connessioni capaci di creare un modello del tutto simile a quello di una rete. Tanto che spesso questa soluzione viene chiamata anche webbed structure o struttura a rete.

Struttura a matrice o a rete.

La matrice viene utilizzata da diversi siti Web, dagli e-commerce ai quotidiani online. I suoi vantaggi riguardano l'user experience e l'ottimizzazione per i motori di ricerca, in particolare perché l'abbondanza di link interni permette di raggiungere le pagine internet che interessano i visitatori ma anche di far passare il pagerank.