Come applicare le informazioni del Pagespeed Insight di Google

Una volta analizzata la pagina Web da ottimizzare devi applicare le informazioni messa a disposizione da Pagespeed Insight. Quali sono le procedure da seguire? Cosa fare nel momento in cui hai il report con i risultati? La risposta logica è: devi metterti al lavoro per ricavare il massimo delle performance. Ad esempio usando la cache, caricando dei plugin per migliorare le immagini, il codice CSS o gli script Javascript.

Ma non tutto è così semplice come sembra, o meglio: questa è solo una parte del lavoro da svolgere. Ci sono altri aspetti di cui tenere conto per applicare le informazioni del Pagespeed Insight di Google al meglio.

Prima integrazione con Search Console

Come usare questo strumento per l'analisi delle pagine Web? Procedi considerando il suo limite principale, cioè la capacità di occuparsi solo ed esclusivamente della singola pagina internet.

Pagespeed Insight di Google fornisce risultati di laboratorio e raccolti sul campo, ma lo fa considerando una sola pagina Web. È utile per scendere più in profondità per ottenere dei risultati approfonditi. Ma se vuoi avere una visione d'insieme devi utilizzare la Search Console.

I dati che puoi ottenere con la Search Console.

Uno dei report di questa piattaforma riguarda la possibilità di analizzare in blocco le pagine Web del sito internet preso in esame. E dividere tra contenuti che hanno una buona user experience o che hanno qualche problema in termini di Core Web Vitals. Questo passaggio è fondamentale per avere una visione d'insieme dell'intero progetto che stai analizzando.

Nel momento in cui scopri che esistono delle pagine Web con risultati poco interessanti, e quindi con delle valutazioni negative, puoi prendere le singole URL e analizzarle con il Pagespeed Insight di Google. Grazie a questo tool potresti scoprire facilmente qual è il problema. In questo modo hai l'occasione di applicare le modifiche necessarie e di intervenire al meglio. Solo così ottieni, usi e sfrutti le informazioni in modo utile.

Studiare e applicare i miglioramenti

Uno dei punti che permettono a Pagespeed Insight di guadagnare un posto di rilievo tra gli strumenti per migliorare il tuo sito internet: oltre ai punti da implementare hai una lista di azioni pratiche da sviluppare per ottenere il risultato sperato. Per applicare le informazioni del Pagespeed, però, bisogna procedere con una strategia definita e ponderata.

In primo luogo è utile saper valutare a quali miglioramenti dare la precedenza. Di sicuro la valutazione ti permette di seguire una linea pratica e che riguarda la possibilità di ottenere il miglior risultato possibile con lo sforzo minore. Ad esempio? Nella maggior parte dei casi bastano dei piccoli accorgimenti per ottenere grandi miglioramenti di performance.

Le analisi del Pagespeed Insight.

Questo avviene soprattutto per l'ottimizzazione delle immagini, come dimostrato nello screenshot che è stato mostrato in precedenza. Le prime tre voci rappresentano gran parte dei problemi della pagina Web e si riferiscono, rispettivamente, alla dimensione, al formato e alla codifica dell'immagine.

Ci troviamo di fronte a una risorsa che rallenta i tempi di upload perché ha tre foto caricate con una dimensione spropositata rispetto allo spazio effettivamente occupato nel layout. Senza compressione e con un JPG che potrebbe essere convertito senza problemi in WebP.

Nelle schermate successive dell'esempio appena indicato si presenta un altro problema relativo alle immagini: l'assenza di informazioni lato codice HTML di altezza e larghezza. Il che porta a problemi di Cumulative Layout Shift. Tutto questo per sottolineare un punto.

Ovvero? Di cosa parliamo? Vai su pagespeed.web.dev e cerca di ottenere i risultati migliori intervenendo sui grandi blocchi di ottimizzazione in modo da sfruttare la legge 80/20 dell'efficienza: la maggior parte dei risultati si ottiene con una piccola sezione di lavoro.

Non inseguire il 100 su Pagespeed

Un ultimo consiglio per applicare le informazioni del Pagespeed Insight di Google è quello di non fossilizzarti soltanto sul dato numerico. Lo abbiamo già sottolineato e lo ripetiamo: questo strumento per valutare la velocità e la user experience di una pagina Web dà dei risultati numerici che vanno da 0 a 100 per indicare il livello di ottimizzazione dei vari parametri proposti.

Spesso il lavoro di un utente si sofferma solo sul raggiungimento del massimo valore possibile. Ma a che costo? Qual è il vero obiettivo del tuo lavoro? Di sicuro tutti i risultati che vanno oltre il 90/100 sono delle ottime condizioni ma il punto è chiaro: non dobbiamo lavorare per raggiungere il valore 100 ma per consegnare ai visitatori la migliore pagina possibile tutelando i tuoi interessi di business.

Non ha senso togliere tutto ciò che intercetta l'attenzione dell'utente per guadagnare gli ultimi due punti e raggiungere un risultato pari a 100. Devi invece applicare le informazioni messe a disposizione dal Pagespeed Insight di Mountain View per arrivare ad ottenere una pagina Web ottimizzata che deve essere sempre funzionale al suo scopo. Non un semplice contenitore vuoto con dentro del testo nero in contrasto su uno sfondo bianco.