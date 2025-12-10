Velocizzare un sito web con Google Pagespeed Insight

C'è uno strumento specifico per misurare non solo i tempi di caricamento della singola pagina Web ma anche le sue prestazioni in termini di Core Web Vitals e user experience. Stiamo parlando del Pagespeed Insight di Google, uno dei tool più utilizzati da web performer, esperti SEO e webmaster. L'obiettivo di questa utility, messa a disposizione da Mountain View in forma completamente gratuita, è aiutare le pagine internet a raggiungere la migliore condizione possibile. Lavorando su fronti differenti, compresi quelli dell'ottimizzazione SEO e dell'accessibilità.

Possiamo dirlo chiaramente: insieme alla Search Console, il Pagespeed Insight di Google è un tool impossibile da ignorare. Puoi utilizzarlo andando sulla home page ufficiale (Pagespeed.web.dev). Ma sai cosa fare una volta raggiunto questo indirizzo? Ecco la guida completa e facile da mettere in pratica per usare il Google website speed test come un vero professionista dell'ottimizzazione dei siti Web. E degli e-commerce, senza ombra di dubbio.