Vibe coding con Antigravity

In questa guida introdurremo Antigravity, una piattaforma di sviluppo basata su agenti di AI, progettati per collaborare attivamente con noi nella pianificazione, esecuzione e verifica delle attività di sviluppo software. Attraverso un percorso progressivo e pratico esploreremo i concetti fondamentali della piattaforma, il ruolo degli agenti, i modelli disponibili e gli strumenti messi a disposizione per lavorare in modo più efficiente.

Vedremo come organizzare il lavoro tramite task, artifact e workflow, come interagire con l'editor e il browser subagent e come mantenere controllo, sicurezza e qualità del codice prodotto.

L'obiettivo della guida è fornire una visione chiara e concreta di Antigravity mettendoci nelle condizioni di integrarlo con consapevolezza ed efficacia all'interno del nostro lavoro quotidiano di sviluppo.

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