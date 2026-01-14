I tool alternativi e integrativi a Pagespeed Insight di Google

Inutile aggiungere altro: esistono delle alternative a Pagespeed Insight di Google ma non saranno mai all'altezza di questo tool. Anche perché qui puoi ottenere dati di prima mano, raccolti da un browser web di proprietà. Hai a disposizione un'infrastruttura potente. E segui le istruzioni di chi fa le regole del gioco. In sintesi, hai delle indicazioni precise grazie a questo strumento. Ma è vero che il lavoro per ottimizzare le performance di un sito Web non è facile e in alcuni casi fa comodo avere dei termini di paragone online.

Detto in altre parole, Pagespeed Insight è fondamentale ma vuoi un confronto per approfondire e cogliere delle sfumature diverse. Da dove inizia questo percorso? Semplice, puoi utilizzare delle alternative a Pagespeed Insight. Non per sostituirlo ma per migliorare gli strumenti che già ti offre.

Gtmetrix

Citato in ogni lista dei migliori strumenti per misurare la velocità del sito Web, Gtmetrix è una soluzione che può dare tante informazioni a chi sta ottimizzando le proprie pagine online. Il funzionamento è simile a Pagespeed Insigh e lavori sempre su una singola URL.

La schermata dei risultati su Gtmetrix.

Con questa piattaforma ottieni un report dettagliato che comprende anche il lavoro sui Core Web Vitals e hai i consigli necessari per ottimizzare una risorsa. Nella versione free e senza account non c'è grande differenza con il Pagespeed Insight ma se crei un profilo avanzato tutto cambia.

Infatti puoi accedere a una serie di funzionalità extra. Ad esempio puoi testare il tuo sito Web su oltre 40 dispositivi e da posizioni geografiche differenti. Inoltre puoi settare degli alert e monitorare più siti internet per avere sempre sotto controllo eventuali problemi.

Screaming Frog

Non tutti conoscono la centralità di uno strumento come Screaming Frog in una buona analisi della velocità di un sito Web. Eppure questo tool che simula la scansione del motore di ricerca, estrapolando una marea di dati utili per l'ottimizzazione SEO on-page, presenta diverse feature interessanti. Ad esempio?

Quello che interessa a noi in questa sede è soprattutto la sua capacità di superare uno dei principali limiti di PageSpeed Insight. Con quest'ultimo, infatti, non è possibile analizzare contemporaneamente un insieme di URL. Tuttavia, utilizzando l'API PageSpeed Insight puoi connettere queste realtà.

Come integrare Pagespeed con Screaming Frog.

Così sarà più facile raccogliere tutti i dati sulla velocità e l'user experience che ti servono. Basta seguire le indicazioni per connettere le due piattaforme. Poi, nel menu di Screaming Frog hai una sezione dedicata a Pagespeed Insight: in questo modo puoi analizzare tutti gli URL e avere i risultati organizzati in delle comode tabelle di analisi e confronto.

WebPage Test

Un altro nome storico per l'analisi della velocità e delle performance di un sito internet è quello di WebPage Test. Strumento che ha sempre mantenuto un posto di rilievo nella toolbox di SEO e sviluppatori ma anche di designer ed esperti di performance. Per quale motivo?

Semplice, restituisce molto spesso dei risultati approfonditi e dettagliati. Nella versione free puoi definire alcuni parametri per restituire risultati migliori, come la località e il dispositivo dal quale simulare il test. In passato era possibile procedere senza login, oggi la soluzione gratuita ha bisogno di un account ma vale la pena di crearlo. Hai a disposizione centinaia test al mese da effettuare su decine di località differenti. Sono presenti tutti i browser web e le connessioni possibili.

Ovviamente gli account pro hanno la precedenza per le analisi se è in atto una coda di richieste molto impegnativa. Un motivo in più per scegliere quest'alternativa a Pagespeed Insight? Con WebPageTest Pro hai accesso illimitato agli esperimenti che ti consentono di testare istantaneamente l'impatto delle ottimizzazioni suggerite senza modificare il tuo sito Web.

Perché non citare altre alternative a Pagespeed Insight?

Ci sono tanti strumenti per misurare la velocità del sito Web e individuare eventuali problemi in termini di Core Web Vitals, performance, ottimizzazione e non solo. Anche la Search Console può aiutarti in questo lavoro. Dobbiamo usare tutti questi tool? Non proprio, per lavorare in modo razionale devi operare una scelta.

Ci troviamo di fronte a semplici riproposizione dei dati già presenti su Pagespeed Insight: tanto vale utilizzare la fonte principale. Quello che ci interessa è avere a disposizione dei tool che permettono di approfondire e definire i dettagli extra, funzioni avanzate, punti di vista utili. Non dobbiamo sostituire Pagespeed Insight ma miglioralo.