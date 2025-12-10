Cos'è e a cosa serve il Pagespeed Insight di Google: definizione di base

Cos'è il Pagespeed Insight di Google? E come si usa? Chi viene introdotto nel mondo dell'ottimizzazione di un sito Web deve prendere confidenza con questo strumento. Perché è grazie a strutture raffinate come queste che possiamo ottenere il massimo in termini di performance. Sì, è vero che non dobbiamo legarci ai numeri.

Questo strumento per monitorare le prestazioni delle pagine internet fornisce dei valori che vanno da 0 a 100 dove il primo è il risultato più basso, il secondo rappresenta l'eccellenza.

Ma è inutile ragionare in termini di corsa al numero più alto: bisogna ottimizzare per le persone e in relazione al progetto, non per ottenere 100 su Pagespeed. Ecco di cosa stiamo parlando. E soprattutto come si presenta questo tool per raccogliere informazioni.

Cosa è il Pagespeed Insight, una spiegazione

Si tratta di uno strumento gratuito, messo a disposizione da Google, per misurare le prestazioni di una singola pagina internet. Nello specifico, Pagespeed verifica i valori dei Core Web Vitals, la velocità di upload della risorsa analizzata più una serie di parametri come l'accessibilità e l'ottimizzazione SEO di base. Inoltre, trovi anche una serie di suggerimenti dettagliati per ottimizzare i tempi di caricamento online.

In realtà, il Pagespeed Insight nasce come tool per monitorare i tempi di caricamento. Poi sono state aggiunte le metriche della Page Experience e oggi, insieme alla Search Console, rappresenta uno dei tool più validi e utilizzati per migliorare l'usabilità di una pagina internet.

Come accedere a questo strumento sul Web

Il metodo più semplice per utilizzare il Pagespeed Insight è quello di accedere dalla sua home page. Basta andare sull'indirizzo pagespeed.web.dev sia da desktop che da mobile.

Il funzionamento è semplice: aggiungi l'URL che vuoi analizzare e premi invio. Questo basta per ottenere i risultati che abbracciano diversi ambiti dello sviluppo. Ovvero?

A cosa serve il Pagespeed Insight di Google

Come anticipato, questo tool è una presenza imprescindibile nelle toolbox di sviluppatori, esperti SEO e professionisti che si occupano delle performance online. Ovvero dell'user experience e delle prestazioni generali. Perché è così importante questa risorsa?

Migliorare i Core Web Vitals

Cosa è il pagespeed insight? Uno strumento decisivo per ottimizzare First Input Delay, Cumulative Layout Shift e altri parametri delle page experience noti come Core Web Vitals.

Il main report di Pagespeed Insight.

La sezione principale di questo strumento, oggi, è dedicata proprio alla valutazione dei parametri che riguardano solo in parte la velocità di caricamento. In realtà, grazie a questo passaggio puoi ottimizzare i dettagli fondamentali dell'user experience prendendo in considerazione anche le azioni necessarie per la successiva ottimizzazione.

Risolvere problemi che rallentano le pagine web

Come suggerito, il Pagespeed Insight è passato da essere un semplice strumento per misurare i tempi di upload di un sito internet a un tool per valutare l'intera esperienza utente. Ma di sicuro un punto importante del report è sempre dedicato al core business originario. Trovi tutto ciò che devi fare per migliorare i tempi di caricamento della pagina Web. Come, ad esempio:

Cambiare hosting.

Ottimizzare le immagini.

Ridimensionare i file HTML.

Comprimere il codice CSS.

Attivare la cache.

Le soluzioni per migliorare i tempi di caricamento di una pagina Web sono differenti e solo grazie al lavoro approfondito di analisi puoi individuare i problemi da risolvere. Ecco cosa è il Pagespeed Insight di Google: un valido sostegno per individuare i punti da affrontare ai fini dell'ottimizzazione.

Le verifiche lato SEO

Il PageSpeed Insight non fornisce informazioni utili solo all'user experience ma dà indicazioni interessanti anche per la search engine optimization. ovvero l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Chiaramente non può essere paragonato a strumenti di analisi più articolati.

Controlli SEO del Pagespeed Insight.

Quindi non possiamo paragonare Pagespeed Insight di Google alle analisi che di solito forniscono tool avanzati come Seozoom o Screaming Frog però si individuano dei punti interessanti dell'ottimizzazione SEO on-page che a una prima analisi possono sfuggire.

Chiarire problemi di accessibilità

Uno degli aspetti meno curati quando decidi di realizzare un sito internet. E che fanno la differenza se vuoi ottenere un risultato degno di nota. Infatti, l'accessibilità è quella materia che si occupa dell'ottimizzazione delle pagine Web in modo da rendere il tutto più accessibile. Anche a chi ha difficoltà a navigare e leggere i contenuti testuali.

Qualche esempio: testi piccoli ed elementi da cliccare troppo vicini. Grazie ai suoi dati Pagespeed Insight può fornirti suggerimenti utili su ogni aspetto che potrebbe migliorare la velocità di un sito web.