Quali sono i vantaggi di un sito Web con area riservata? Quando decidiamo di realizzare un portale creiamo una struttura in grado di rispecchiare le esigenze del pubblico.

Quindi creiamo una pagina "Chi Siamo" per presentarci e dare le informazioni per essere credibili, pubblichiamo delle landing page dedicate ai servizi per trovare nuovi clienti. Ma perché dovrebbe nascere l'esigenza di inaugurare una sezione private del sito Web?

Per quale motivo solo alcuni utenti dovrebbero avere accesso a determinati contenti? L'area riservata sul Web è uno spazio a cui si accede solo attraverso una password e un nome utente: vediamo perché si dovrebbe lavorare su questo fronte e quali sono i vantaggi.

Dare benefit agli utenti PRO

Uno dei primi vantaggi del sito Web con area riservata: puoi creare una sezione dedicata a chi ha diritto a determinati vantaggi. In questa sezione puoi pubblicare contenuti extra, dare risorse specifiche a chi paga un canone e riservare delle attenzioni particolari.

Se vuoi realizzare un percorso di utenti base e premium è la soluzione giusta: realizza un'area privata sul tuo sito Web e fornisci a chi ha diritto di accedere una password. In questo modo puoi vendere abbonamenti premium e monetizzare con il tuo sito internet.

Creare un archivio riservato

Non tutti i contenuti devono essere pubblici, in alcuni casi è necessario togliere dal sito Web principale tutto ciò che non ha utilità per l'utente. In molti casi i contenuti invecchiano, diventano inutili per la maggior parte del pubblico ma c'è chi può avere bisogno di consultare il tuo archivio andando indietro negli anni. Avere un'area riservata per questo scopo può essere una soluzione interessante. Spesso chi fa ufficio stampa opta per questa scelta.

Questo è utile per consentire ai giornalisti di scaricare materiale necessario alla stesura di un articolo come le foto di un evento o il comunicato stampa. Appare logico che se si trattano diversi eventi, avere tutto online può diventare inutile e controproducente. Invece, con un'area riservata organizzata in forma di database ogni giornalista scarica ciò che serve.

E la struttura del sito web non viene appesantita da sezioni che interessano solo a una parte ristretta del pubblico. Questo ha un vantaggio anche per i motori di ricerca, continua a leggere.

Lavorare sull'ottimizzazione SEO

Sembra strano ma in alcuni casi i vantaggi del sito Web con area privata riguardano la capacità di ottimizzarlo in chiave SEO. Infatti, sui grandi portali e magazine dove si susseguono la pubblicazione di tante news e comunicati stampa possono subentrare problemi di crawl budget e di contenuti di scarso valore, ridondanti e che si cannibalizzano.

Il report del crawl budget nella Search Console.

Ad esempio, un sito web d'informazione che ogni anno scrive un articolo sul bonus bebè avrà una marea di contenuti che invecchiano, restano senza traffico e con zero posizionamento. Sono articoli inutili che potrebbero essere tranquillamente eliminati. Se però hai bisogno che siano sempre consultabili puoi creare un'area riservata che funge da archivio storico.

Qui puoi spostare tutti i contenuti - ad esempio - più vecchi di 12 mesi e che non hanno alcun valore in termini di ranking, traffico e link in ingresso. Google non può scansionare e quindi indicizzare ciò che è protetto da password. Quindi puoi ottenere il risultato: non appesantire il tuo sito Web con contenuti inutili ma lasciare la possibilità di consultare i post più vecchi.

Fidelizzare l'utente

In alcuni casi può essere utile dare un benefit a chi ti segue da tanto tempo, ai clienti più fedeli, a persone che rappresentano un punto di riferimento per la tua attività.

Può essere utile consentire al pubblico da fidelizzare di accedere a un'area riservata su un sito Web WordPress. Ricorda, come anticipato, che questa è una delle soluzioni migliori (se non la più sicura e certa) per evitare che Google indicizzi un contenuto. Quindi, se ad esempio puoi permettere solo a chi ha determinate credenziali di accedere ad un file PDF o a qualsiasi altro tipo di contenuto puoi usare l'area riservata con accesso esclusivo via password.