In alcuni casi può essere utile creare un sito Web WordPress con area riservata. Ovvero una sezione alla quale può accedere solo chi ha una password o determinate credenziali. I motivi che possono portare a questa decisione sono tanti, e li elencheremo nelle prossime lezioni.

In parte riguardano la possibilità di dare benefici a chi sottoscrive determinati accordi. In altri casi, invece, nascondere aree specifiche di un sito internet è la soluzione giusta per operare delle strategie SEO specifiche. Come suggerisce anche Google, questo è uno dei modi per:

Nascondere i contenuti al motore di ricerca.

Consentire l'accesso solo a persone specifiche.

In altri casi si crea un'area riservata in un sito Web per non distrarre l'utente con contenuti non essenziali. E che magari riguardano solo una parte della platea. In sintesi, per realizzare un sito Web WordPress con area riservata bisogna partire prima dalle considerazioni strategiche.

Poi c'è bisogno di impostare un progetto con una struttura specifica e attivare una serie di passaggi tecnici che permettono alla sezione di essere realmente invisibile e non rintracciabile, sia dal pubblico che dai motori di ricerca. Da dove iniziare questo percorso? Continua a leggere.