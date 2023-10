Hai scelto le migliori risorse e installato un plugin per creare una pagina membership per il tuo portale. Prima di pubblicare e lanciare il tutto devi realizzare ciò che giustifica la realizzazione della sezione riservata. Quindi hai bisogno di un'attività specifica e definita su un calendario. Quella che ti consente di creare contenuti privati per il tuo sito Internet.

Non è un punto secondario, se vuoi aprire un'area dedicata solo a una ristretta cerchia di utenti devi anche ragionare in termini strategici: come rimpinguare queste sezioni? Valutiamo scopi e tecniche per ipotizzare una strategia di content marketing su misura.

Contenuti membership per iscritti

Uno dei motivi che ti spinge a realizzare un'area riservata per siti Web: creare contenuti privati per una determinata fascia di utenti. Quindi non si tratta di una soluzione per rendere il portale più fruibile ma di una condizione necessaria per ottenere dei risultati strategici. Tre sono gli obiettivi di marketing raggiungibili attraverso questa soluzione di content marketing:

Monetizzare : l'accesso premium si paga.

: l'accesso premium si paga. Lead generation: per accedere ai contenuti si lascia un'email.

In questi casi si gestiscono le relazioni con gli utenti per ottenere dei risultati più o meno concreti, la prima opzione è sicuramente quella rivolta al risultato materiale e tangibile nell'immediato. La seconda ha finalità strategiche che puntano verso obiettivi da valutare nel tempo.

In ogni caso puoi definire una strategia di content marketing continuativa o una tantum. Questo significa che puoi prevedere un continuo aggiornamento dei contenuti premium, con nuove uscite da lanciare, o una condizione statica in cui c'è una soluzione costante.

In ogni caso puoi prevedere delle campagne di ADV per promuovere l'accesso. Questo può avvenire con ADV sui social media o su Google. Ma anche con attività di blogging e di digital PR. Ingaggiando, quindi, blogger e giornalisti per promuovere le nuove uscite.

Archivio digitale per ciò che pubblichi

La seconda opzione per creare contenuti privati: hai uno spazio vuoto, generico e non indicizzato in cui è possibile scaricare qualcosa di utile per una parte del pubblico. In questo caso non lavoriamo su aspetti strategici ma puntiamo a due obiettivi funzionali:

evitiamo contenuti non significativi per una parte del pubblico.

Diamo la possibilità a Google di concentrarci solo su ciò che conta.

Quest'ultima condizione vale soprattutto per i grandi portali che hanno migliaia di contenuti da processare. Google concede un crawl budget a ogni sito Internet. Si tratta di un quantitativo di risorse che vengono utilizzate per scansionare un dominio Web.

Un esempio di sito internet con area stampa riservata.

Più il sito Web è importante, maggiore è la disponibilità. Ma molto può essere fatto per ottimizzare il crawl budget. Ad esempio riducendo al minimo contenuti di scarso valore o particolarmente pesanti. Una cartella stampa con comunicati e immagini ad alta risoluzione farà comodo solo ai giornalisti. E può essere una buona idea mettere tutto in un'area riservata.

In questo caso basta aggiungere una tagline nella home page del sito Web per avvisare che gli addetti ai lavori possono trovare il materiale utile al lavoro dell'area privata.

Sezione dedicata ai clienti del servizio

Per creare contenuti privati in un sito Web devi considerare anche questa opzione: magari non hai bisogno di intercettare bisogni legati all'acquisizione da parte del cliente, la sezione privata serve a chi ha già completato il ciclo di vendita. E quell'area può essere utilizzata per portare a termine delle operazioni che riguardano il servizio offerto. Qualche esempio concreto?

Potresti inserire dei corsi di aggiornamento per i clienti o degli approfondimenti specifici che non compaiono nel blog pubblico. Un'altra idea interessante per un'area clienti riservata: aggiungere una chat per avere un filo diretto con chi si trova dall'altra parte del monitor o addirittura la possibilità di prenotare una consulenza attraverso Google Meet.

Esempio di area riservata partner aziendali.

Poi ci sono casi specifici come quelli degli e-commerce che creano un'area riservata per i clienti che vogliono ottenere dei benefici specifici. Infatti, è una buona idea realizzare sezioni personali per gli shop online non coercitive. Quindi senza obbligo. Ma che permettono di avere dei benefit per chi decide di diventare un cliente registrato e fidelizzato.