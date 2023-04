Il primo passaggio per realizzare un sito Web aziendale: devi definire gli obiettivi. Questo significa scoprire non solo le ragioni che ti spingono a creare un sito Internet, ma anche le condizioni pratiche di quest'opera. In sintesi, cosa vuoi ottenere dal sito Web corporate?

Prima di iniziare a lavorare con hosting, CMS WordPress, contenuti e ottimizzazione SEO conviene fare una riflessione strategica per comprendere cosa aspettarsi da un sito Web aziendale. In questo modo è possibile individuare subito i contenuti da realizzare, le pagine da pubblicare e il tipo di approccio da seguire per ottenere ciò che si desidera.

Porta traffico verso pagine di vendita

Per raggiungere gli obiettivi di un sito Internet devi prima studiare il tuo modello aziendale: chi sei, cosa fai e, soprattutto, come monetizzi. Grazie a questa mappatura del tuo lavoro puoi creare una prima riflessione su quella che sarà la struttura del tuo sito Web aziendale.

Infatti, elencando i tuoi servizi puoi avere una lista di quelle che saranno le landing page da realizzare. Con questo termine intendiamo le risorse pensate per trasformare gli utenti in clienti. Questo è uno degli obiettivi di un sito Web aziendale e le landing page, che puoi creare riflettendo sulla tua offerta, sono uno strumento molto efficace per raggiungerlo.

Quindi, studia il tuo modello di business e ipotizza di realizzare una pagina di atterraggio per ogni servizio offerto al pubblico. Questo è il primo degli obiettivi di un sito Web aziendale. A tal proposito, suggerisco di approfondire l'argomento dedicato alle pagine di destinazione leggendo la guida che spiega come realizzare una landing page con WordPress.

Trasforma i punti deboli in risorse

Un buon modo per lavorare sugli obiettivi del portale aziendale: conoscere il proprio profilo e, soprattutto, gli aspetti che possono essere migliorati. In questo modo il sito Web può diventare la soluzione per risolvere dei nodi che affliggono la tua azienda.

Ad esempio, se da più parti ti arrivano dei segnali relativi a una scarsa customer care service il sito Web aziendale può avere come obiettivo il rinforzo di quest'area. Puoi raggiungere questo risultato in modi differenti. Magari aggiungendo una sezione knowledge o una chat sulle pagine online che permette al pubblico di fare domande e ricevere risposte dirette.

Lo schema dell'analisi SWOT secondo Wikipedia.

Per lavorare su questo fronte, e individuare i punti deboli da affrontare e risolvere nel sito Web aziendale, bisogna ragionare attraverso le maglie di uno strumento: l'analisi SWOT. Ovvero uno schema che ti costringe a mettere in chiaro settori di forza, debolezza, occasioni e minacce esterne. In questo modo hai uno schema chiaro degli snodi da sviluppare.

Crea sezioni specifiche per gli utenti

In alcuni casi per raggiungere gli obiettivi di un blog aziendale bisogna pianificare la realizzazione di aree specifiche che impongono una riflessione a monte.

Ad esempio, devi pianificare l'apertura di un e-commerce con WordPress se il tuo obiettivo è quello di vendere online con il sito Web aziendale; se invece vuoi posizionarti su Google con parole chiave informative devi creare un blog. Hai la necessità di accogliere gli utenti in una sezione privata? Devi realizzare un sito web con area riservata con password.

Comunica il tuo tone of voice nel sito Web

Tra gli obiettivi di un sito Web aziendale c'è la necessità di comunicare utilizzando un tone of voice adeguato alla propria scala di valori. Un'azienda non può ipotizzare di scrivere testi e pubblicare immagini senza valutare il tenore, la caratura, lo stile che si vuole utilizzare per realizzare delle pagine Internet efficaci. Detto in altre parole, all'interno di un sito Web aziendale si deve capire subito chi sei e come vuoi comunicare con il pubblico.

Definisci il tone of voice con questa matrice.

Prima di creare i contenuti, si ragiona sulla matrice di Nielsen che consente di capire quale sarà il tone of voice da utilizzare nella stesura dei contenuti per raggiungere l'obiettivo: rendere il proprio portale un luogo in cui il potenziale cliente riconosce subito il brand.

Trasmetti autorevolezza e credibilità

Un sito Web aziendale non deve avere solo un obiettivo pratico, ovvero la conversione. Questo punto è essenziale e viene sviluppato dalle landing page. Ma ci sono altri aspetti importanti da inserire tra i frutti virtuosi legati all'attività svolta da un portale ufficiale. Uno di questi è la capacità di comunicare autorevolezza. Questo avviene attraverso dei passi precisi:

contenuti testuali di qualità.

Immagini originali.

Presenza di pagine "chi siamo" e "contatti".

Informazioni nel footer.

Presenza di HTTPS.

Aggiornamento delle informazioni.

Questo è uno degli obiettivi per un sito Web aziendale da mantenere sempre in evidenza perché questa piattaforma rappresenta il biglietto da visita che proponi a tutti i visitatori che digitano il tuo nome su Google. La home page deve dare il benvenuto e presentarsi in modo da far capire subito chi sei e cosa fai, senza indugi.