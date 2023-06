Dopo la realizzazione e l'ottimizzazione, arriva la fase di revisione e pubblicazione del sito Web aziendale. Grazie a WordPress tutte le fasi creative sono state risolte con una semplicità unica, anche se volendo personalizzare ogni aspetto del portale si potrebbero realizzare anche progetti più complessi. Come quelli che includono un e-commerce per vendere online.

Ci siamo limitati ai passaggi necessari per creare un Website corporate di un'azienda senza particolari esigenze. Ora però è arrivato il momento di pubblicare. Quali sono le fasi necessarie per lanciare un sito Web e iniziare una nuova avventura per la tua azienda?

Crea un menu di navigazione

Dopo aver realizzato tutte le pagine Web devi utilizzare la funzione del menu di navigazione WordPress per permettere all'utente di scoprire le tue risorse. Lo stesso vale per Google.

La navigazione in un sito Web è essenziale per aiutare i visitatori a trovare rapidamente i contenuti. Può anche aiutare i motori di ricerca a capire quali contenuti sono considerati importanti dal proprietario del sito Web.

Questo passaggio è fondamentale sia per la SEO che per l'UX. La pubblicazione del sito Web aziendale prevede l'ottimizzazione di questa fase: vai nell'area menu, scegli quello principale che di solito è situato nell'header. Ovvero la parte superiore di tutte le pagine del sito.

Poi aggiungi le pagine, creando se necessario dei sottomenu per permettere di dividere la navigazione in modo logico ma senza esagerare e parcellizzare troppo il menu. Un esempio:

Home

Chia siamo

Servizi Servizio 1 Servizio 3 Servizio 3

Blog

Contatti

Le etichette del menu di navigazione devono essere immediate. Non devi inserire sezioni inutili che appesantiscono la navigazione, punta sulla semplicità e sulla necessità di permettere prima di tutto il raggiungimento delle pagine importanti per te e gli utenti.

Fai una revisione generale delle pagine

Qui bisogna avere ben chiaro il punto: prima della pubblicazione del sito Web aziendale tutto deve essere in linea. Rileggi i testi per evitare errori di battitura, forma e sostanza. Aggiungi la formattazione dove serve e assicurati che tutte le immagini siano al posto giusto. Verifica anche la presenza del logo e la sua capacità di adeguarsi al passaggio da Desktop a mobile.

Fai un controllo del tuo sito Web da mobile.

A questo punto puoi utilizzare gli strumenti dev di Chrome per assicurarti che il sito risponda bene da smartphone. Per avviare questa verifica basta andare su una pagina e cliccare sul tasto destro, selezionare "Ispeziona" e cliccare sull'icona "Mobile" in alto a sinistra: qui puoi scegliere anche il modello del dispositivo e proseguire la navigazione.

Elimina il blocco del plugin di manutenzione

Siamo arrivati alla fase fondamentale: adesso devi eliminare il blocco del plugin installato per oscurare il portale nella tua fase di manutenzione. Disabilitando e cancellando l'estensione dovresti già avere il risultato: il sito Web visibile anche dagli utenti e da Google, in ogni caso verifica le impostazioni del plugin per muoverti nel modo giusto.

Verifica il funzionamento, l'indicizzazione, la velocità

Una volta online, il sito Web aziendale deve essere verificato e testato. La soluzione migliore è questa: fai un controllo su Screaming Frog - un simulatore di crawling gratuito per portali fino a 500 URL - per avere informazioni su eventuali link rotti, pagine 404, sezioni che sono inavvertitamente in nofollow. Inoltre, se non lo hai già fatto, conviene inserire la sitemap.xml nella Search Console e inserire l'indirizzo principale del portale nello strumento "Controllo URL".

Controlla e verifica il tuo sito Web sulla Search Console.

Questo costringe Google a passare sul sito Web ed effettuare la prima indicizzazione. Dopo 24 ore puoi utilizzare l'operatore di ricerca di Google:

site:https://www.esempio.it/

Parliamo di un passaggio utile per verificare se il lavoro è stato indicizzato.

Per completare la fase di controllo puoi dare l'URL al Pagespeed Insight di Google in modo da verificare i tempi di caricamento e la bontà del design in termini di Core Web Vitals.