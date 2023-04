Creare un sito web aziendale con WordPress è uno dei punti di partenza decisivi per iniziare una buona strategia di digital marketing. Il motivo è semplice: ogni impresa, azienda, società, organizzazione e libero professionista - in sintesi, tutte le entità che devono farsi trovare online - hanno bisogno di un sito web aziendale.

Ovvero di un portale capace di riunire, in diverse pagine e risorse online, la mission e la vision dell'azienda. Ovvero quali sono gli obiettivi, i valori, i punti di forza e il modo in cui un'entità con un fine economico può aiutare i clienti. Creare un sito web aziendale, però, vuol dire anche realizzare una home page, delle pagine dedicate ai servizi, magari un blog o un'area riservata.

Senza dimenticare che oggi ci sono dei passaggi tecnici importanti da valutare per ottenere buoni risultati. Anche un sito web corporate, ad esempio, deve puntare su una buona ottimizzazione SEO, sulla realizzazione di testi in grado di trasmettere il tone of voice dell'azienda, sulla velocità di caricamento delle pagine internet. Ecco, quindi, una guida completa per realizzare un sito web aziendale con WordPress.