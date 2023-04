Prima di procedere con le varie tecniche di ottimizzazione, compressione e riduzione delle immagini su un sito Web è cruciale comprendere l'importanza delle foto leggere online.

Per quale motivo un portale o un blog può avere delle ripercussioni? Stiamo parlando di un dettaglio che può essere ignorato o di un passaggio cruciale per chi si occupa di realizzazione dei siti Web e relativa ottimizzazione? Ecco tutto quello che devi sapere prima di procedere.

L'importanza delle immagini leggere online

Iniziamo a delineare un punto decisivo: perché è giusto preoccuparsi del peso delle immagini? Perché ci preoccupiamo di questo aspetto? Semplice, come suggerisce anche il report di HTTP Archive, è proprio questo il tipo di contenuto che impiega più tempo a caricarsi.

Quali sono gli elementi più pesanti di una pagina Web?

Una spiegazione ridotta all'osso: quando un browser vuole visitare una pagina Web invia una serie di richieste al server che può impiegare un certo numero di millisecondi per restituire il risultato. Ora, a prescindere dalle tante operazioni che possiamo fare per ottimizzare l'intero contenuto, è un'eventuale contenuto visual a dare maggiori problemi nell'upload.

Soprattutto se l'elemento grafico in questione è inserito nella sezione above the fold. Ovvero nell'area che si carica quando atterriamo su una risorsa. Non a caso Google ha individuato nel Largest Contentful Paint (LCP) una metrica decisiva dei Core Web Vitals. Vale a dire:

"The Largest Contentful Paint (LCP) metric reports the render time of the largest image or text block visible within the viewport, relative to when the page first started loading".

Quindi, è giusto lavorare sull'ottimizzazione delle immagini che si caricano sul sito Internet per migliorare la Page Experience che influenza due grandi aspetti di un sito Web.

UX e SEO

Uno dei motivi per lavorare sulla velocità di caricamento e, quindi, sull'ottimizzazione delle immagini è legato al ranking. Posizionarsi su Google vuol dire anche avere pagine semplici, scattanti. Perché il motore di ricerca vuole restituire contenuti di qualità.

E per il motore di ricerca la qualità va oltre ciò che scrivi, si sposta verso l'idea di user experience. Google offre tutti gli strumenti, sia con il Pagespeed Insight che sulla Search Console, per raggiungere il miglior tempo di caricamento riducendo il peso delle immagini.

Server

Avere immagini leggere vuol dire gravare meno sul server che ospita il tuo sito Web. Impieghi meno risorse in termini di spazio, c'è meno stress per le macchine e per l'infrastruttura. Certo, se devi vendere online hai bisogno di tanti contenuti visual ma per questo si usano server dedicati, VPS e content delivery network (su questo ci torneremo).

Conversioni

L'importanza delle immagini leggere online riguarda soprattutto questo punto: un sito Web veloce ha delle performance in grado di ottimizzare i processi di navigazione. Abbiamo un tasso di abbandono inferiore e, quindi, un aumento delle conversioni su Internet.

Il tempo di caricamento ideale per le pagine secondo Moz.

Perché il pubblico non ama aspettare per leggere un contenuto, studiare la scheda prodotto di un e-commerce e acquistare un servizio. Se la pagina non si carica vado altrove, le statistiche e gli studi di settore parlano chiaro. Per questo lavorare sui tempi di caricamento delle pagine Web - e quindi sull'ottimizzazione delle immagini online - vuol dire in buona sostanza avere maggiori occasioni di trasformare un utente in lead e poi in cliente.

Chi si occupa della compressione e ottimizzazione?

L'importanza delle immagini leggere online è ormai nota. Ma chi deve sorvegliare su questo punto? Di solito è il Web designer che realizza l'apparato grafico del sito Internet a curare questo aspetto per le nuove pubblicazioni. Poi, ad esempio, se il portale ha un blog è il Web content manager - il responsabile dei contenuti - o il blogger a lavorare con i vari strumenti.

Per i grandi progetti che meritano imponenti operazioni di ottimizzazione delle immagini, anche ex post la pubblicazione, si passa a figure specializzate come sviluppatori, esperti SEO e Web performer. In ogni caso è sempre meglio procedere un passo alla volta, sulla singola immagine, prima di caricare la foto. In che modo? leggi la prossima lezione.