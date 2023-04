Per un webmaster che si occupa di ottimizzazione SEO e UX è importante scoprire come ottimizzare le foto per il web. Il motivo è semplice: grazie a queste procedure è possibile influenzare in modo chiaro e misurabile la velocità di caricamento delle pagine Web. Questo incide molto sulle conversioni di un e-commerce e sul posizionamento su Google.

Quindi è importante iniziare un qualsiasi progetto Web - dal portale istituzionale al piccolo blog personale - considerando un punto: tutto ciò che carichi in termini di contenuti visual incide sui tempi di caricamento. Quindi su come si comportano le persone e i motori di ricerca in relazione alla singola risorsa. Questo non vuol dire pubblicare pagine internet vuote e composte da solo testo: dobbiamo seguire delle regole.

In questa guida dedicata a come ottimizzare le foto per il web ci dedicheremo a tutti i passaggi necessari per avere belle immagini senza ridurre la velocità di upload che puois empre misurare su pagespeed.web.dev.