Scegliere il tema per un sito Web veloce su WordPress è la base. Solo così puoi contare su delle pagine rapide e scattanti. Perché tante azioni che devi compiere per ottimizzare il portale, e per pulirlo da tanti elementi che ne rallentano il caricamento, possono essere anticipate scegliendo un layout già pensato per ottenere determinati risultati.

Quali sono gli aspetti da tenere presente quando vuoi scegliere e utilizzare un tema WordPress veloce? Punta sulla semplicità. Questo è lo standard da seguire. Se vuoi un template in grado di garantire tempi di caricamento già abbastanza buoi, a prescindere dalle tante azioni che puoi fare per ridurre i centesimi di secondo per l'upload, devi scegliere un tema leggero.

Tecnicamente ottimizzato ma semplice, pulito. Più slideshow, widget e plugin per creare landing page ci sono e maggiore sarà il rischio di appesantire le risorse. E aumentare il tempo di caricamento delle pagine. Ma qual è il miglior tema per un sito Web veloce?

Astra

Di sicuro questa è una scelta ideale per chi cerca il template adatto a un sito Web in grado di battere tutti i record di velocità. Astra è un tema WordPress di qualità. E che parte già ottimizzato, è studiato per avere tutti i vantaggi e i privilegi di un layout performante.

Alcuni layout del tema Astra per WordPress.

Puoi trovare Astra sul sito Web ufficiale ma si scarica anche dalla directory di WordPress. Esiste una versione gratuita e una a pagamento, con diverse soluzioni di design e layout, ma i benefit in termini di ottimizzazione e velocità sono sempre presenti. Caratteristiche decisive?

Astra richiede meno di 50 KB in termini di risorse mentre la maggior parte degli altri temi WordPress supera i 300 KB. Inoltre utilizza Vanilla Js al posto di jQuery per migliorare i tempi di caricamento.

Twenty Twenty

Se cerchi un tema di qualità, gratuito e veloce puoi puntare su una delle scelte più semplici: quello di default di WordPress. Nello specifico, il Twenty Twenty è uno dei template migliori se vuoi seguire la regola della semplicità. Pensato per sfruttare al massimo la versatilità dell'editor Gutenberg, ti consente di realizzare siti Web semplici e rapidi nel caricamento.

Schema

Un altro tema molto diffuso tra chi cerca performance elevate è Schema, famoso anche per un'altra caratteristica: l'ottimizzazione SEO. In effetti, search engine optimization e velocità sono due aspetti che camminano su strade parallele. In ogni caso Schema è la scelta ideale se vuoi iniziare con il piede giusto. E dare al tuo sito Web dei tempi invidiabili.

Un esempio di home page con Schema.

I vantaggi in termini di page speed di Schema dipendono dalla sua struttura e dalle opzioni già presenti di default. Ad esempio, puoi contare su un codice di qualità, JavaScript asincrono e cache ottimizzata per garantire a tutti una maggiore velocità della pagina Web.

Neve

Uno dei temi per siti Web veloci che tutti i Webmaster e gli esperti SEO conoscono. Il suo obiettivo: creare un template leggero senza rinunciare al design e alla flessibilità necessaria a chi deve realizzare diversi progetti. L'installazione totale di Neve su WordPress è di soli 28 KB. Il punto di forza del tema in questione: oltre alla massima compatibilità con tutti i plugin di cache e ottimizzazione, ha già un codice ottimizzato per restituire prestazioni vincenti.

Ocean

Ancora uno dei migliori temi WordPress per chi cerca performance elevate, codice pulito, pochi widget e tanta velocità per un caricamento pagina veloce, senza inutili ritardi che danneggiano il tuo punteggio in termini di Speed Test. Inoltre è disponibile anche gratis.

Esempio di tema WordPress con Ocean.

Di sicuro la versione a pagamento è perfetta per chi cerca una soluzione con layout già pronti per qualsiasi esigenza, anche per creare landing page belle ed efficaci grazie all'uso di Elementor che è perfettamente integrato con Ocean, tema per siti Web veloci.