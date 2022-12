È sempre utile avere un hosting di qualità per pubblicare un sito WordPress veloce. Questo è il punto di partenza per registrare buoni risultati sul PageSpeed di Google. Ma soprattutto per restituire pagine scattanti, affidabili, capaci di ridurre i tempi di caricamento. Soprattutto da mobile, quando la connessione non è sempre delle migliori.

Ci sono tanti interventi utili per velocizzare un sito Web creato su WordPress ma di sicuro questo è il punto di partenza che non può essere ignorato: bisogna iniziare subito con un hosting di qualità oppure devi puntare verso una migrazione dopo, ovviamente, un backup.

In linea di massima questo passaggio viene curato dal provider che hai scelto per ospitare il tuo sito Web su WordPress. Resta da capire, però, quali sono le caratteristiche tecniche che devi osservare per velocizzare il portale iniziando dalla scelta dell'hosting giusto.

Presenza dei dischi SSD

Avere un hosting veloce vuol dire, in primo luogo, poter contare su un server con dischi SSD. Vale a dire Solid State Drive cioè disco a stato solido. Questi elementi vengono utilizzati per archiviare i dati e, rispetto a sistemi di vecchia generazione, ovvero HDD, sono composti da una combinazione di celle con memoria flash. Cosa significa esattamente questo?

Non c'è alcun elemento meccanico in movimento e le performance sono nettamente superiori rispetto ai vecchi hard disk meccanici. Soprattutto se prendiamo in considerazione i modelli SSD NVMe con velocità di trasferimento ancora superiore ai modelli SATA.

Le conversioni aumentano con i siti Web che si caricano velocemente.

Se un sito Web che si carica in 1 secondo ha un tasso di conversione 3 volte superiore rispetto a uno che si carica in 5 secondi (fonte dati) questi sono dettagli fondamentali.

HTTP/2 e HTTP Keep Alive

Tra le caratteristiche tecniche di un hosting per un sito WordPress veloce troviamo queste due voci: HTTP/2 e HTTP Keep Alive. Un provider di qualità fornirà i propri servi hosting con queste funzioni già attivate. Di cosa stiamo parlando esattamente?

HTTP/2 è la nuova versione del protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) che ottimizza la conversazione dei dati tra browser e server. Questo avviene riducendo latenze e ottimizzando il passaggio di più pacchetti in un'unica sessione. Ecco cosa suggerisce Google:

"The primary goals for HTTP/2 are to reduce latency by enabling full request and response multiplexing, minimize protocol overhead via efficient compression of HTTP header fields, and add support for request prioritization and server push".

Avere un hosting che sfrutta questo meccanismo è importante, lo stesso vale per l'HTTP Keep Alive nota anche come HTTP persistent connection. Questa soluzione consta di una singola connessione TCP per inviare e ricevere più richieste/risposte HTTP, invece di aprire una nuova connessione per ogni singola coppia. Obiettivo? Ridurre ancora di più i tempi di caricamento delle pagine per avere un hosting veloce e un sito Web reattivo.

PHP sempre aggiornato

Ci sono dei riferimenti chiari rispetto al fatto che un aggiornamento costante all'ultima versione stabile di PHP permette di dare un ulteriore contributo alla velocità del sito Web grazie all'hosting di qualità. Basta osservare quest'analisi di benchmark per capire l'evoluzione delle ultime versioni di PHP in termini di tempi utili per dare risposta alle richieste.

Site Performance e versioni di PHP vince.

Vai nella sezione "Strumenti" e poi in "Salute del sito". Qui puoi verificare se il tuo sito Web sta utilizzando una versione aggiornata di PHP: se non vengono riscontrate criticità sei nei limiti di quelle che sono le versioni più recenti e stabili. Ma non è detto che sia l'ultima disponibile.

Per cambiare puoi chiedere al provider di aiutarti o procedere in autonomia: vai nel cPanel e poi in MultiPHP Manager. Qui puoi selezionare il sito Web che ti interessa e scegliere la versione PHP adeguata. Ricorda sempre di fare un backup prima di intervenire.

L'interfaccia per scegliere la versione di PHP.

Risorse dell'hosting

Ultima voce, non per importanza: le risorse dell'hosting che stai acquistando possono fare la differenza in termini di velocità di caricamento del sito Web. Pensa, ad esempio, alla RAM, o memoria ad accesso casuale, che è misurata in Gb o alla larghezza della banda. Anche la dimensione dello spazio di memoria influenza la velocità di esecuzione di un sito Web.

Grandi progetti - e-commerce e portali istituzionali - puntano su VPS (Virtual Private Server) o server dedicati con massima disponibilità di risorse. Ricorda, inoltre, che con i server Apache, quelli ideali per far girare WordPress, puoi attivare anche la compressione Gzip: di solito basta un'email al provider per ottenere questo vantaggio (ma approfondiremo nelle prossime lezioni).