come usare la search console di google

Per usare la Search Console di Google, come anticipato nella lezione precedente, devi iscriverti al servizio e aggiungere una proprietà. Ovvero la possibilità di leggere i dati di un sito Web. Come puoi ben immaginare, solo i proprietari e i responsabili ammessi dall'amministratore possono leggere i risultati della Search Console.

E, come puoi ben immaginare, queste informazioni sono decisive per la gestione dei portali, la relativa ottimizzazione e la risoluzione dei problemi relativi a un sito Web. Grande o piccolo che sia, non fa differenza: tutti hanno bisogno di usare la Search Console di Google.

Prima di vedere nello specifico le funzioni di questa applicazione, individuiamo perché e soprattutto come usare Google Search console: a cosa serve e per quali compiti si applica.

Indicizzare la prima volta un sito Web su Google

Il modo migliore per usare la Search Console: caricare la sitemap.xml, ovvero il meccanismo più semplice e diretto per comunicare a Google che c'è un nuovo sito Web da scansionare e indicizzare. Esiste ancora il modulo per comunicare al motore di ricerca la tua pubblicazione.

Ma oggi puoi velocizzare tutto grazie all'invio tramite Search Console dell'URL che rimanda alla sitemap.xml che su WordPress puoi creare anche solo istallando il plugin Yoast.

Monitorare il posizionamento del sito Internet

Il primo report che ti viene incontro nel momento in cui accedi alla Search Console di Google è quello del rendimento. In pratica, la SC ti mostra come si posiziona il tuo sito Web su Google, per quali keyword e con quale CTR. Ovvero click-through rate. Che corrisponde al rapporto tra:

impressioni del risultato su Google;

click ricevuti sulla pagina Web.

Così monitori l'andamento delle pagine Internet per scoprire quali sono le risorse che hanno maggiori visite e se è necessario qualche intervento su tag title e meta description per rendere lo snippet - il risultato della pagina Web nella SERP di Google - più accattivante.

Una schermata del Search Console Insight.

Queste informazioni - insieme a quelle che seguiranno - si trovano anche nella sintesi di Search Console Insight che arriva a inizio mese sul tuo indirizzo email. E per le query utili, se sei loggato su Gmail, i numeri di click, impression e ranking si trovano anche nella SERP.

Risolvere i problemi di indicizzazione

Altro grande reparto di ottimizzazione per il tuo sito Web: l'area dedicata ai dati di copertura. Ovvero, come il motore di ricerca indicizza il sito Web e cosa vede al passaggio del crawler. In questo modo puoi scoprire se ci sono errori 404 not found inaspettati, se i tag canonical fanno il loro lavoro e magari esistono delle sezioni che non vengono indicizzate.

Il che non è per forza un problema ma è giusto avere la situazione sotto controllo. Inoltre puoi confrontare copertura con rendimento in modo da verificare eventuali cali di ranking in relazione a determinati eventi. Vuoi risolvere problemi di indicizzazione del sito Web?

Rapporto tra pagine indicizzate e impressioni.

Puoi usare la Search Console di Google per individuare i dati del crawl budget dedicato al tuo sito Web per scoprire se e come il motore di ricerca dedica risorse al tuo progetto.

E per forzare l'indicizzazione di una pagina Web puoi usare lo strumento controllo URL che costringe lo spider a passare sulla risorsa indicata tramite l'indirizzo Internet. In questo modo puoi aggiornare immediatamente le informazioni presenti nella SERP.

Individuare problemi di usabilità del portale

Un'ampia area di tool è rivolta a chi vuole usare la Search Console di Google per gestire la condizione dell'usabilità che vede nei Core Web Vitals i parametri più importanti.

Problemi di usabilità sui dispositivi mobile.

Ci sono sezioni dedicate a quest'ultimi, sia da mobile che da Desktop, ma anche aree per affrontare tutti i temi della page experience come presenza di errori HTTPS, mobile e pubblicità o banner invadenti. Puoi usare la Search Console di Google per individuare anche errori nei dati strutturati e nell'embedded dei video.

Gestire eventuali penalizzazioni del sito Web

Puoi usare la Search Console di Google per monitorare le penalizzazioni manuali. Ovvero quelle che il motore di ricerca infligge al singolo sito Web e non a livello di algoritmo.

C'è la sezione specifica che ti permette di interagire per indicare le modifiche effettuate a fronte di una comunicazione ufficiale e un'area per individuare eventuali problemi di sicurezza come la presenza di malware. Inoltre, hai una sezione dedicata ai link in entrata che puoi consultare per evidenziare eventuali eccessi di menzioni "tossiche" sul tuo dominio.